Se il problema del GPS con la beta di iOS 16.1 è giustificabile (le versioni di prova hanno praticamente sempre qualcosa che non funziona come dovrebbe), lo stesso non si può dire di questa incredibile anomalia che tanti neo-possessori di iPhone 14 Pro e 14 Pro Max stanno riscontrando.

La principale segnalazione è quella dello youtuber Luke Miani, ma in realtà dando un’occhiata su forum e social network ci si rende conto di quanto il problema sia in realtà abbastanza diffuso. Ma andiamo al punto: quando si utilizzano applicazioni di terze parti che sfruttano la fotocamera dello smartphone, come Instagram e TikTok, questa inizia a vibrare in modo incontrollabile. E vibra così forte (e così tanto), che addirittura si riesce a sentire il rumore generato dalla vibrazione stessa.

So uh, we’re having some issues with the 14 Pro Max camera pic.twitter.com/7HH1wLFjdF — Luke Miani (@LukeMiani) September 16, 2022

Vien da sé che scattare foto e/o registrare video da applicazioni di terze parti con iPhone 14 Pro è praticamente impossibile. Ecco una prova dell’assurdo risultato:

So @DongleBookPro captured some real gems with the busted 14 Pro Max camera 😳 pic.twitter.com/9mgJ6ua3Un — Luke Miani (@LukeMiani) September 18, 2022

La natura di questa bega non è nota. Se riguarda il software, allora non abbiamo dubbi sul fatto che a breve Apple rilascerà un aggiornamento per lasciarsi questo spiacevole episodio alle spalle. Se invece è relativo all’hardware, beh allora nei prossimi giorni ci saranno un bel po’ di richieste di reso o sostituzione. Anche perché parliamo di applicazioni – anche Instagram e TikTok, ripetiamo – tra le più utilizzate in assoluto, con numeri pazzeschi sotto tutti i punti di vista.

Cosa si può fare al momento? Solo aspettare l’intervento di Tim Cook e soci.