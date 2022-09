C’è chi in queste ore si sta godendo il suo nuovo iPhone 14 Pro registrando video con la Modalità Azione e mettendo alla prova la Dynamic Island, e chi invece – purtroppo – si è amaramente pentito di aver installato la prima versione beta di iOS 16.1.

Su forum (come quello dei colleghi di MacRumors) e social network, si contano tantissime segnalazioni di utenti che – dopo aver installato iOS 16.1 Beta 1 – stanno riscontrando gravissimi problemi con il GPS. Per farla breve e semplice, lo smartphone non riesce più a rilevare correttamente la posizione. Ed è un grattacapo non di poco conto, se si considera che tante persone usano lo smartphone anche come navigatore.

iPhone 14 Pro, GPS, iOS 16.1 Beta: che sta succedendo?

Proprio come il super corazzato Apple Watch Ultra, iPhone 14 Pro e 14 Pro Max supportano il GPS a doppia frequenza (L1 e L5), soluzione che consente una maggior precisione nella localizzazione e nella navigazione. Che il bug sia in qualche modo legato a questa novità?

Ipotesi a parte, la causa “ufficiale” dell’anomalia non è nota ed è dunque fortemente consigliato per chi ha un iPhone 14 Pro tenere a debita distanza – almeno per il momento – le beta di iOS 16.1. In realtà, parlando più in generale, sarebbe una saggia decisione evitare sempre l’installazione sullo smartphone principale di versioni di iOS che Apple rilascia per scopi di test: potrebbero infatti sorgere problemi di ogni sorta (batteria, applicazioni che non funzionano, sensori che vanno in tilt e così via), proprio come in questo caso.

Se anche tu risconti problemi con il GPS sul tuo iPhone 14 Pro, l’unica strada da percorrere è quella del downgrade a iOS 16.0.1. Per farlo, che tu sia uno sviluppatore o un tester della versione beta pubblica, segui la procedura qui indicata.