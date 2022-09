Apple Watch Ultra: aperte le vendite su Amazon

Presentato all’Evento Far Out dello scorso 7 settembre, Apple Watch Ultra è già disponibile in pre-ordine su Amazon al prezzo di 1.009€.

Apple Watch Ultra è lo smartwatch “rugged” di Apple ed è incredibilmente super resistente. Ha una cassa da 49 mm in titanio di grado aerospaziale che racchiude il più grande display più luminoso di sempre per questa linea. È robusto, leggero e resistente alla corrosione.

Garantisce fino a 36 ore di autonomia con un normale utilizzo, e ancora di più con il risparmio energetico. Include un GPS di precisione a doppia frequenza ed è resistente all’acqua fino a 100 metri. Può resistere a temperature molto più alte e più basse di Apple Watch Series 8 e a condizioni ambientali estreme.

Ha ovviamente la funzione Waypoint nell’app Bussola, e “Torna sui tuoi passi”, la torcia e molto altro. Include inoltre funzioni specifiche per la sicurezza come la sirena, “Torna sui tuoi passi”, Rilevamento cadute, SOS emergenze e Rilevamento incidenti stradali. E può essere per lo sport come ogni altro Apple Watch.

Acquista Apple Watch Ultra

Tutti i modelli di Apple Watch Ultra costano 1.009€ in Italia e sono già preordinabili su Amazon, con consegna il 23 settembre.

Acquista Apple Watch Ultra GPS + Cellular, Cassa 49 mm in Titanio con Alpine Loop, Nero/grigio, S/M a 1.009€