iPhone 14: nuovi dummy ci mostrano il design dei telefoni

Con il debutto dei nuovi iPhone 14 alle porte, le speculazioni sui nuovi dispositivi non sembrano volersi placare. Oramai da diversi mesi che apprendiamo rumors su come saranno i nuovi melafonini , e possiamo definire, senza paura di sbagliare troppo, quale sarà l’estetica dei nuovi device. Certo, nulla è scolpito nella pietra, ma è anche vero che da un po’ di anni a questa parte, i leaks sono quasi sempre molto veritieri.

Apple lancerà quindi quattro modelli, come è avvenuto nel 2020 e nel 2021. La più grande differenza riguarderà però un modello ben specifico. Di fatto, si dice che il mini da 5,4“ non ci sarà. A causa delle vendite molto basse del 12 mini è del 13 mini, Tim Cook potrebbe aver deciso di abolire questo dispositivo dalla sua futura line-up. Facciamo ora un recap delle informazioni che abbiamo ottenuto finora.

iPhone 14: nuovi modellini dummy online

In questione sono troppe date le immagini dei nuovi modellini fittizi di iPhone 14. Osservandoli possiamo constatare che i rumors usciti finora “ci avevano preso”.

Per chi non lo sapesse, i dummy vengono realizzati dai costruttori di accessori di terze parti, come i produttori di cover e pellicola, in vista del lancio di un nuovo modello.

Vediamo quattro telefoni differenti, due più piccoli e due più grandi. Utilizzare la parola “piccolo” è un eufemismo anche perché quest’anno si partirà dai 6,1“. La novità più rilevante sarà quindi l’introduzione di un modello Max da 6,7“ non Pro. Questo prodotto avrà un prezzo leggermente più accessibile e caratteristiche simili alla variante standard.

Cosa significa? Semplice: ci sarà ancora il no, un comparto fotografico composto da due sensori disposti in diagonale, un frame in alluminio riciclato e retro in vetro. Praticamente sarà un iPhone 14 più grande, quest’ultimo, sarà quasi identico all’attuale iPhone 13. A proposito, questo particolare smartphone si trova oggi ad un prezzo davvero unico su Amazon: 797,00€ per il taglio da 128 GB.

Le interazioni Pro e Pro Max non presenteranno il notch: Al posto di questo elemento troveremo quindi un foro è una pillola che conterranno tutti i sensori. Ci saranno tre fotocamere e l’obiettivo principale sarà da 48 megapixel. Invariate le altre due lenti ma ci saranno nuove chicche software.

Si parla sempre più spesso dell’inserimento della connettività satellitare a bordo dei nuovi gadget della mela. Con questa funzione si potranno effettuare chiamate di emergenza anche in contesti in cui la rete telefonica non sarà presente, unitamente a funzioni pensate per il salvataggio delle vite umane in condizioni di crisi.

Aspettiamo di vedere degli iPhone rivoluzionari che, in combinata con iOS 16, saranno in grado di regalare un’esperienza utente mai vista finora.

Sempre sul fronte del display, i Pro avranno schermi ancora più luminosi, con un ProMotion più elevato (1-120 Hz. Infine, il SoC sarà l’A16 a 5 nm, ma le versioni basiche potrebbero avere ancora l’A15. Staremo a vedere. Voi cosa ne pensate?