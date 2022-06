iOS 16: 5 geniali feature che Apple non ci aveva raccontato

iOS 16 non è soltanto Schermata di Blocco personalizzabile, Full Immersion potenziata e modifica iMessage inviati. Include anche alcune geniali novità minori che Apple non ci aveva raccontato. E le amerete tutte.

Foto Duplicate

L’app Foto di iOS 16 finalmente include una nuova sezione chiamata Duplicati che include a colpo d’occhio tutti i doppioni della libreria. Da lì potete facilmente cancellarli.

Gestione AirPods Migliorata

Con iOS 16, diventa ancora più semplice gestire gli AirPods connessi ad iPhone. In precedenza, bisognava aprire le preferenze Bluetooth e toccare la piccola “i” vicino ad AirPods per accedere alle sue feature avanzate; ora invece le impostazioni di AirPods compaiono direttamente sotto il “Nome Cognome” in Impostazioni di Sistema.

Promemoria Famarci

Con iOS 16 e watchOS 9, gli utenti possono gestire e tenere traccia dei loro farmaci, vitamine e integratori, consentendo loro di creare un elenco di farmaci da prendere, impostare programmi e promemoria e visualizzare informazioni sui loro farmaci nell’app Salute.

Supporto Controller Switch

iOS 16 introduce il supporto nativo ai Joy-Con e ai Pro Controller di Nintendo Switch. Basta effettuare l’abbinamento via Bluetooth, e funzionano senza problemi.

Tracking Ordini

Con iOS 16 non sarà più necessario scaricare un’app specifica da App Store per poter effettuare il tracking di un codice di spedizione; il tracker degli ordini ora è stato integrato direttamente in Wallet e fornisce informazioni dettagliate sullo stato della consegna e tutti gli aggiornamenti del corriere.