iPhone 14: ci saranno moduli RAM da 6 GB su tutti i modelli

Secondo quanto si apprende dagli ultimi report emersi in rete, scopriamo che la gamma iPhone 14 di Apple disporrà di ben 6 GB di memoria RAM.

Di fatto, abbiamo letto che la nuova serie di melafonini premium dovrebbe venir presentata, come sempre, a settembre. Quest’anno, i miglioramenti dovrebbero essere contestuali alla gamma Pro. La serie base infatti, dovrebbe esser simile – se non identica – agli iPhone 13 del 2021. Stando agli ultimi leaks, tutti e quattro i nuovi modelli potrebbero avere un quantitativo di RAM di ben 6 GB.

iPhone 14: un grosso upgrade alla memoria RAM

A ribadirlo è un report di TrendForce che afferma che iPhone 14, 14 Max, 14 Pro, 14 Pro Max avranno tutti 6 GB di RAM. Questo poi, significa che i moduli di memoria virtuale di tipo LPDDR5 permetteranno di compiere operazioni in maniera più veloce e si dice che saranno più veloci ed efficienti sul fronte energetico.

Attenzione però: le versioni basiche della gamma dovrebbero avere ancora le vecchie LPDDR4X, ma il quantitativo dovrebbe essere per lo più lo stesso. Al contrario, iPhone 13 mini e 13 presentano 4 GB di RAM LPDDR4X, il 13 Pro 13 il 13 Pro Max invece, hanno 6 GB.

In poche parole, i modelli basici del 2022 dovrebbero essere molto simili alle versioni top dello scorso anno; inoltre, la gamma premium potrebbe partire da 256 GB e arrivare ad un massimo di 1 TB.

Ad ogni modo, questo è solo un rumor non confermato e vi invitiamo a prenderlo con “un pizzico di sale”. Vi invitiamo a restare connessi per ulteriori aggiornamenti in merito.

Intanto, se state cercando un nuovo melafonino di punta che costi poco ma che possa durarvi nel tempo, vi suggeriamo iPhone 13 (128 GB) a soli 789,00€ con spedizione gratuita: semplicemente il migliore, grazie al suo schermo OLED da 6,1″, al SoC Apple Bionic A15, alle due lenti fotografiche con stili, Cinema Mode e molto altro ancora e all’autonomia infinita.