Tra meno di ventiquattro ore sarà possibile preordinare iPhone 14 e iPhone 14 Plus nella nuova finitura gialla. Apple ha presentato pochi giorni fa l’ultima novità del suo listino, e nonostante non sia ancora acquistabile, è stata già vista in giro. Come è possibile? Beh, c’è una spiegazione molto semplice: strategia.

iPhone 14 Giallo: le foto foto dal vivo del “nuovo” smartphone

L’8 marzo Apple ha organizzato un evento per la presentazione della terza, attesissima stagione di Ted Lasso. La serie con Jason Sudeikis, una perla per chiunque sia appassionato di calcio, è tra le più acclamate e premiate degli ultimi anni, e la si può vedere solo in streaming su Apple TV+. A proposito, hai dato un’occhiata a tutte le novità in arrivo nel corso del 2023? Ci sono contenuti per tutti i gusti.

Tornando a noi, sul blue carpet della serata hanno fatto capolino un po’ tutti i protagonisti della serie calcistica ambientata nel Regno Unito, e anche il CEO di Apple Tim Cook. Per l’occasione, sono state scattate un bel po’ di foto, perché – nel mondo dell’intrattenimento – è così che si fa.

E dunque, quale migliore occasione di questa per mostrare il “nuovo” iPhone che a breve sarà acquistabile online e negli store fisici sparsi per il mondo? Ecco quindi iPhone 14 Giallo, in tutto il suo luminoso splendore.

Dai, i selfie li scatta benissimo, non c’è dubbio:

Vuoi personalizzare il tuo iPhone con il wallpaper ispirato alla nuova tinta gialla? Scopri qui come fare.

Immagini in questo articolo © Apple TV+/Twitter e Tim Cook/Twitter

