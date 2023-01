I risultati stanno arrivando (anche in termini di premi) e Apple non ha alcuna intenzione di rallentare la sua corsa. Si è gettata nel mercato dell’intrattenimento in streaming più tardi rispetto al gigante di nome Netflix, ma non teme il confronto e ha anzi messo la firma su produzioni di spessore e qualità. Il 2022 di Apple TV+ è stato un successo, e il 2023 promette ancora meglio.

Con una serie di tweet e diversi video caricati sul canale YouTube, Apple ha annunciato alcune delle novità che nel corso dell’anno faranno il loro debutto su Apple TV+. E c’è da tenersi forte, perché sono belle grosse, a partire dal first look della prossima stagione della pluripremiata Ted Lasso.

Apple TV+: le novità del 2023

Shrinking – dal 27 gennaio

“A volte è necessario crollare per svoltare“. Shrinking segue la storia di un terapeuta in lutto (Jason Segel, How I Met Your Mother) che inizia a infrangere le regole e a dire ai suoi pazienti tutto quello che pensa. Ignorando formazione ed etica, si ritrova a fare enormi e tumultuosi cambiamenti nella vita delle persone… compresa la sua.

The Reluctant Traveler – dal 24 febbraio

Eugene Levy di solito non ama viaggiare. In questa serie giramondo composta da 8 parti, l’attore vincitore di un Emmy Award esce dalla sua comfort zone e ci porta in alcuni dei luoghi più belli del mondo.

Hello Tomorrow! – dal 17 febbraio

In un mondo retro-futuristico, il carismatico venditore Jack Billings (il vincitore dell’Emmy Award Billy Crudup) guida un gruppo di venditori determinati a dare nuovo vigore alla vita dei loro clienti vendendo multiproprietà sulla luna.

The Big Door Prize – in arrivo

Una piccola città cambia per sempre quando appare una macchina misteriosa, promettendo di rivelare il vero potenziale di tutti. Presto, i cittadini cominciano a cambiare lavoro, riconsiderano le loro relazioni e le convinzioni. Tutto per la ricerca di un futuro migliore.

Dear Edward – dal 3 febbraio

Un ragazzo di dodici anni risulta l’unico sopravvissuto di un disastro aereo. Mentre lui e altri colpiti dalla tragedia cercano di trovare un senso all’accaduto, nascono inaspettate amicizie, amore e comunità.

Sharper – dal 3 febbraio

Nessuno è come appare in questo thriller neo-noir newyorkese su un intricato raggiro senza pietà con un’alta posta in gioco.

City on Fire – dal 12 maggio

Uno studente della New York University viene ucciso nel 2003, rivelando le connessioni tra gli incendi in tutta la città e una famiglia che si logora sotto la tensione dei propri segreti.

Schmigadoon! (Stagione 2) – dal 7 aprile

Season 2 of “Schmigadoon!” finds Josh (Keegan-Michael Key) and Melissa (Cecily Strong) in the darker, sexier, jazzier city of Schmicago! ⁰Here is your first look at #Schmigadoon!⁰Season 2, premiering April 7 on Apple TV+ pic.twitter.com/LEkrOg0GLl — Apple TV+ (@AppleTVPlus) January 18, 2023

The Last Thing He Told Me – dal 14 aprile

Hannah (Jennifer Garner) cerca la verità dietro la scomparsa del marito in questa avvincente serie basata sul romanzo bestseller di Laura Dave.

Swagger (Stagione 2) – in arrivo a giugno

L’avvincente serie sportiva ispirata alle esperienze della superstar della NBA Kevin Durant nel mondo del basket giovanile torna a giugno con la seconda stagione.

Ted Lasso (Stagione 3) – in arrivo in primavera

Time to win the whole f***ing thing. Here’s your first look at #TedLasso Season 3, coming to Apple TV+ this Spring. pic.twitter.com/a7MvOk00HM — Apple TV+ (@AppleTVPlus) January 18, 2023

Extrapolations – dal 17 marzo

Con un cast stellare – tra cui Meryl Streep e Kit Harington – questa serie racconta storie intime e impreviste di come il cambiamento climatico possa influenzare l’amore, la fede, il lavoro e la famiglia.

The Afterparty (Stagione 2) – in arrivo in primavera

La seconda stagione della serie comedy dalle tinte crime vede il detective Danner (Tiffany Haddish) indagare su un nuovo caso: un omicidio a un matrimonio.

