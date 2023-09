iPhone 12, Apple pronta all'aggiornamento per abbassare il SAR

La presentazione dell’iPhone 15 di questa settimana ha avuto un’inaspettata sorpresa di sottofondo: una controversia legata ai livelli di radiazioni dell’iPhone 12 che ha condotto al divieto di vendita del dispositivo in Francia.

Apple interviene sulla questione delle radiazioni dell’iPhone 12

In risposta al divieto francese, Apple ha dichiarato che rilascerà un aggiornamento software mirato a risolvere le preoccupazioni espresse dall’autorità di regolamentazione francese. Secondo la casa di Cupertino, la controversia è frutto di un specifico protocollo di test adottato in Francia, e non indica alcun reale problema di sicurezza associato all’iPhone 12. Una volta effettuato l’aggiornamento, l’autorità francese testerà nuovamente il software per assicurarsi che l’iPhone 12 sia conforme ai loro standard riguardanti le radiazioni. Se le verifiche saranno soddisfacenti, il divieto di vendita verrà revocato.

Apple aveva precedentemente espresso disapprovazione per il divieto francese, sottolineando che l’iPhone 12 aveva ottenuto certificazioni da diverse autorità internazionali ed era in linea con gli standard globali sulle radiazioni. Evidentemente, questi standard internazionali differivano dalle regolamentazioni specifiche francesi.

L’inizio della controversia e il cammino verso la soluzione

Rimane un mistero il motivo per cui la questione delle radiazioni sia diventata centrale solamente ora, ben tre anni dopo il lancio dell’iPhone incriminato. Curiosamente, il divieto francese è stato annunciato proprio il giorno in cui Apple ha deciso di interrompere la vendita dell’iPhone 12 a seguito del lancio dell’iPhone 15.

Nonostante le motivazioni e il tempismo dell’azione dell’autorità francese, non si può negare che il divieto abbia gettato un’ombra sul modello iPhone 12. Molti utenti potrebbero essere preoccupati dal sapere che il dispositivo in loro possesso è stato etichettato come non conforme agli standard di radiazioni in un determinato paese. Apple si augura che con l’imminente aggiornamento software, la controversia possa finalmente trovare una conclusione positiva e rassicurante per tutti gli utenti.