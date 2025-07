Apple condannata a pagare 110,7 milioni di dollari per violazione di brevetti 3G

Una recente sentenza della giuria federale del Delaware ha imposto ad Apple un risarcimento di ben 110,7 milioni di dollari nei confronti di TOT Power Control, un’azienda spagnola specializzata in tecnologie di rete. La controversia ruota attorno alla presunta violazione di brevetti da parte di Apple, che avrebbe utilizzato senza licenza una tecnologia brevettata per l’ottimizzazione del consumo energetico nei sistemi 3G.

Il cuore della disputa riguarda un sofisticato algoritmo sviluppato da TOT Power Control, progettato per regolare l’energia in base al rapporto tra segnale e interferenza. Questa innovazione non solo migliora l’efficienza della rete, ma contribuisce anche a prolungare la durata della batteria nei dispositivi mobili. Secondo l’accusa, Apple avrebbe integrato questa tecnologia in prodotti come iPhone, iPad e Apple Watch, senza ottenere la necessaria licenza.

La giuria ha respinto i tentativi di Apple di invalidare i brevetti della società spagnola, confermando la validità del brevetto statunitense numero 7,532,865. Tuttavia, Apple è stata scagionata dalle accuse relative a un secondo brevetto, il numero 7,496,376. Questo verdetto segna una vittoria significativa per TOT Power Control, garantendo loro una royalty progressiva di 25 centesimi per ogni dispositivo venduto che utilizza la tecnologia brevettata.

Nonostante la sconfitta in tribunale, Apple ha espresso insoddisfazione per l’esito e ha già annunciato l’intenzione di presentare appello. La decisione di imporre una royalty progressiva, piuttosto che un pagamento una tantum, potrebbe rappresentare un precedente importante nel settore delle dispute sui brevetti, offrendo a TOT Power Control un flusso di compensi costante e a lungo termine.

La sentenza potrebbe influenzare il modo in cui le grandi aziende gestiscono le licenze e le controversie sui brevetti, promuovendo una maggiore attenzione alla conformità legale e al rispetto delle proprietà intellettuali di terzi.

Per TOT Power Control, questa vittoria non è solo una questione di compensazione finanziaria, ma anche un riconoscimento della rilevanza della loro tecnologia nel panorama globale. La possibilità di ricevere una royalty per ogni dispositivo venduto rappresenta un’opportunità unica per consolidare la loro posizione nel mercato e investire ulteriormente in ricerca e sviluppo.

Per Apple, invece, la decisione rappresenta un monito sui rischi associati alla gestione delle licenze tecnologiche. La vicenda potrebbe spingere l’azienda di Cupertino a rivedere le sue strategie per evitare future controversie legali che potrebbero danneggiare la sua reputazione e comportare ulteriori perdite economiche.