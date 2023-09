iPhone 12 rischia il ritiro dal mercato in Francia per troppe radiazioni

La recente sospensione delle vendite di iPhone 12 in Francia ha suscitato scalpore nel mondo tech. Questo intervento proviene dall’Agenzia nazionale delle frequenze francese (Anfr), che ha dichiarato che lo smartphone di Apple emette onde elettromagnetiche in eccesso rispetto ai limiti stabiliti dalle norme europee.

Il Sar di iPhone 12: un valore cruciale per la sicurezza degli utenti

Il tasso di assorbimento specifico (Sar), utilizzato per misurare l’assorbimento delle onde elettromagnetiche da parte del corpo umano, ha rilevato valori preoccupanti per l’iPhone 12. La normativa europea ha fissato un limite massimo di 4 W/kg per dispositivi tenuti in mano o in tasca. Tuttavia, durante le analisi, l’Anfr ha rilevato per l’iPhone 12 un’emissione di 5,74 watt per chilogrammo, superando il limite di 1,74 watt. Fortunatamente, quando il dispositivo è posizionato a cinque centimetri dal corpo, rispetta il limite di 2 watt per chilo.

Con soli quindici giorni a disposizione, Apple è ora sotto pressione per risolvere il problema. L’azienda è stata esortata a implementare un aggiornamento software che risolva la questione. Intanto, iniziando dal 12 giugno, i controlli sulla vendita degli iPhone 12 sono stati rafforzati in tutta la Francia.

In coincidenza con questo annuncio, Apple stava presentando il suo nuovo iPhone 15 a Cupertino. Questa sospensione si aggiunge a una serie di tensioni per il gigante tech, compresi problemi geopolitici con la Cina che ha recentemente proibito l’utilizzo di iPhone ai propri funzionari governativi.

La decisione della Francia è un monito chiaro. Come ha affermato il ministro francese per il Digitale e le telecomunicazioni, Jean-Noël Barrot: “Le regole sono uguali per tutti, anche per i colossi digitali”.

La salute e la sicurezza dei consumatori sono fondamentali. La decisione dell’Anfr sottolinea l’importanza di rispettare i regolamenti e le normative. Se stai pensando di acquistare un iPhone o possiedi un iPhone 12, resta informato e considera le implicazioni della sospensione in Francia. Nel frattempo, attendiamo le azioni di Apple per risolvere questa criticità. La tecnologia deve sempre andare di pari passo con la sicurezza.