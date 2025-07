Richiamo di ingegneri iPhone in India: sospetti di interferenze cinesi

Un recente sviluppo ha portato a un cambio di rotta significativo nella strategia produttiva di Apple, sollevando interrogativi sulla sostenibilità dei suoi piani di diversificazione. Il ritiro di oltre 300 ingegneri cinesi dagli stabilimenti di Foxconn in India rappresenta un ostacolo imprevisto per l’ambiziosa transizione della produzione verso territori meno dipendenti dalla Cina.

Secondo fonti anonime, la maggior parte del personale tecnico cinese ha già lasciato l’India, lasciando il compito di supervisionare la produzione ai tecnici taiwanesi. Questo evento mette in discussione l’obiettivo dichiarato da Apple di produrre un quarto dei suoi iPhone in India entro il 2027. La situazione sottolinea la difficoltà di replicare rapidamente le competenze accumulate in Cina, dove Apple ha investito anni nella formazione di personale altamente qualificato.

Le tensioni geopolitiche sembrano essere al centro di questa vicenda. Il governo cinese, secondo analisti, potrebbe aver esercitato pressioni per limitare la mobilità del personale tecnico, ostacolando così l’espansione produttiva di Apple in India. Pechino ha già dimostrato in passato la sua capacità di influenzare la catena di approvvigionamento globale, utilizzando restrizioni burocratiche e controlli severi sulla mobilità del personale specializzato.

Il piano di diversificazione di Apple non riguarda solo l’India, ma si inserisce in una strategia più ampia per ridurre la dipendenza dalla Cina. Tuttavia, il ritiro degli ingegneri cinesi potrebbe ritardare l’implementazione di linee produttive complesse, compromettendo la capacità dell’India di raggiungere gli standard qualitativi richiesti per la produzione di dispositivi tecnologici avanzati. Questa situazione evidenzia come la produzione in India debba affrontare sfide non solo tecniche ma anche politiche.

Uno dei problemi più critici è la mancanza di competenze tecniche specializzate in India. La produzione di iPhone richiede un livello di precisione e conoscenza che è stato sviluppato in anni di esperienza in Cina. L’assenza di personale qualificato non solo rallenta i processi produttivi, ma potrebbe anche influire sulla qualità finale dei prodotti.