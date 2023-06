iPadOS 17: supporto per webcam e microfoni USB-C esterni

Con l’arrivo di iPadOS 17, Apple introduce un significativo miglioramento per gli utenti di iPad: il supporto per la maggior parte delle webcam e dei microfoni esterni collegati tramite la porta USB-C. Questa nuova funzionalità consente agli utenti di utilizzare accessori di terze parti per arricchire le loro esperienze di videoconferenza e registrazione audio. Continua a leggere per saperne di più su questa innovazione di iPadOS 17.

iPadOS 17 introduce il supporto per Webcam e Microfoni Esterni su iPad

Durante il keynote di apertura del WWDC 2023, Apple ha dimostrato come gli utenti possano collegare il loro iPad a uno Studio Display e utilizzare la webcam e il microfono integrati. Tuttavia, la vera novità è che ora è possibile utilizzare qualsiasi webcam o microfono USB esterno con l’iPad.

Così come su un Mac, in cui è possibile collegare tali dispositivi e utilizzarli immediatamente senza driver di terze parti, iPad riconosce ora queste periferiche senza bisogno di ulteriori configurazioni. Test effettuati con un microfono USB collegato all’iPad tramite un adattatore USB-C hanno dato risultati soddisfacenti, persino in app come GarageBand. È importante notare che alcune webcam e microfoni potrebbero non funzionare ancora con iPadOS, ma questo rappresenta comunque un notevole progresso nel superare una delle limitazioni principali dell’iPad.

Questo nuovo supporto per webcam e microfoni esterni è particolarmente utile per gli utenti che utilizzano un iPad connesso a uno schermo esterno. Ora hanno la possibilità di posizionare una webcam di loro scelta di fronte al monitor anziché dover fare affidamento sulla webcam integrata dell’iPad.

Apple afferma che gli sviluppatori potranno sfruttare queste periferiche nelle proprie app utilizzando l’API AVFoundation. Con iPadOS 17, le app saranno in grado di girare video provenienti sia dalle fotocamere integrate che da quelle esterne, consentendo agli utenti di selezionare l’input audio, fornendo opzioni per la cancellazione dell’eco e altro ancora.

Ulteriori aggiornamenti di iPadOS 17

Oltre al supporto per webcam e microfoni esterni, iPadOS 17 offre una serie di altre migliorie e nuove funzionalità. Tra queste vi sono una schermata di blocco personalizzabile, miglioramenti a Stage Manager, nuovi strumenti per la modifica dei PDF, Apple Maps offline e miglioramenti a iMessage e FaceTime.

La prima beta di iPadOS 17 è attualmente disponibile per gli sviluppatori. Apple ha annunciato che una beta pubblica sarà disponibile in estate, mentre il rilascio ufficiale è previsto per l’autunno. Gli utenti di iPad possono quindi attendere con impazienza l’arrivo di iPadOS 17 e sfruttare al massimo le nuove possibilità offerte dal supporto per webcam e microfoni esterni.