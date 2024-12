iPad di decima generazione in maxi offerta su Amazon (-20%!)

iPad è il tablet per eccellenza di casa Apple e oggi, su Amazon, il dispositivo di decima generazione viene messo in offerta con uno sconto attivo del 20% per un costo totale e finale d’acquisto di 329€.

iPad ad un prezzo super competitivo: risparmia il 20%

L’iPad di decima generazione (2022) è il dispositivo perfetto per chi cerca potenza, versatilità e design elegante. Il suo display Liquid Retina da 10,9 pollici offre una qualità visiva straordinaria, con colori brillanti e una precisione impeccabile grazie alla tecnologia True Tone che regola automaticamente la temperatura del colore in base alla luce ambientale.

Al cuore dell’iPad troviamo il potente chip A14 Bionic con una CPU a 6 core e una GPU a 4 core, che garantiscono performance eccezionali sia per le operazioni quotidiane che per attività più complesse come il fotoritocco o i giochi ad alta definizione.

Per quanto riguarda le fotocamere, l’iPad di decima generazione non delude. La fotocamera posteriore da 12 MP con grandangolo permette di scattare foto di qualità professionale, mentre la fotocamera frontale da 12 MP con ultra grandangolo e Inquadratura automatica è perfetta per videochiamate nitide e stabili.

Inoltre, il dispositivo è dotato di Touch ID per una sicurezza avanzata e per effettuare pagamenti sicuri tramite Apple Pay. La connessione Wi-Fi 6 ultra veloce ti permette di rimanere sempre connesso, mentre il connettore USB-C offre una maggiore versatilità per la ricarica e l’utilizzo di accessori compatibili.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.