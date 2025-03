Apple iPad (10ª generazione) in offerta speciale: tuo ad una spesa minima

Il tablet più venduto in assoluto su Amazon oggi può essere tuo ad un prezzo davvero bomba! Parliamo dell’Apple iPad (10ª generazione), al momento disponibile a soli 399 euro con uno sconto conveniente del 13%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta il prima possibile della promozione, il tempo a disposizione è limitato!

Apple iPad (10ª generazione): tutte le specifiche tecniche e le funzionalità

L’Apple iPad (10ª generazione) è uno dei tablet più ricercati in quanto è dotato di una serie di specifiche tecniche adatte sia nel settore lavorativo che per l’intrattenimento quotidiano di tutta la famiglia.

Il suo fiore all’occhiello è l’innovativo chip A14 Bionic con CPU 6-core e GPU 4-core che garantisce performance eccezionali per quanto riguarda qualsiasi tipologia di operazione. In più, dispone di un enorme display Liquid Retina da 10,9″ con True Tone che regala immagini sempre vivide dalle tonalità brillanti e i particolari minuziosi.

Anche la connettività è imbattibile grazie al Wi Fi 6 veloce che ti permette di rimanere in contatto col mondo in qualsiasi luogo tu sia. In più questo modello è dotato di 4 GB di RAM e di 256 GB di memoria interna così da poter archiviare tutti i file che vuoi sempre in modo sicuro.

Per finire, potrai sbizzarrirti a realizzare foto e video impeccabili grazie alla Fotocamera posteriore da 12MP con grandangolo e alla Fotocamera frontale orizzontale da 12MP con ultra grandangolo e Inquadratura automatica.

