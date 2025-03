Apple iPad mini 2021 in super sconto con le Offerte di Primavera Amazon

La Festa delle Offerte di Primavera è qui con una valanga di promozioni che non puoi farti scappare! Oggi l’Apple iPad mini 2021 è disponibile su Amazon a soli 644 euro con uno sconto conveniente del 5%.

La spedizione è gratuita con consegna anche presso uno dei punti di ritiro adibiti. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Approfitta subito della promozione, le scorte sono in esaurimento!

Apple iPad mini 2021: massima potenza e versatilità

L’Apple iPad mini 2021 è uno dei tablet Apple più versatili in assoluto che, nonostante le dimensioni compatte, risulta essere un piccolo concentrato di potenza.

Il suo fiore all’occhiello è l’innovativo Chip A15 Bionic con Neural Engine che permette di effettuare qualsiasi tipologia di operazione in maniera più efficiente e fluida che mai, rendendo semplici anche i compiti più complessi.

Inoltre è dotato di un brillante display Liquid Retina da 8,3″ con True Tone e ampia gamma cromatica che offre una visualizzazione perfetta anche sotto la luce diretta del sole, con immagini dai colori sempre vividi e i dettagli minuziosi.

Anche il sistema di fotocamere non è da meno: nello specifico dispone di una fotocamera posteriore da 12MP con grandangolo, e una fotocamera frontale da 12MP con ultragrandangolo e Inquadratura automatica per poterti sbizzarrire con foto e video ogni volta che vuoi.

Questo modello vanta, inoltre, degli altoparlanti con ampio suono stereo e la modalità Wi-Fi 6 ultraveloce per rimanere in contatto col mondo in qualsiasi luogo tu sia.

