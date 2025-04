Instagram sviluppa un'app per iPad per competere con TikTok

Dopo anni di attesa e numerose richieste inascoltate, Instagram si prepara finalmente a lanciare un’applicazione ottimizzata per iPad, un passo che potrebbe rivoluzionare l’esperienza utente per i possessori di tablet Apple. Questa mossa rappresenta un cambio di rotta significativo per Meta, l’azienda madre di Instagram, che punta a rafforzare la sua posizione in un mercato social sempre più competitivo. Dal 2010, anno del lancio di Instagram, gli utenti di iPad sono stati costretti a utilizzare la versione per smartphone, poco adatta ai display più ampi dei tablet. Ora, con una strategia mirata, Meta sembra intenzionata a colmare questa lacuna, sfruttando le difficoltà normative di TikTok negli Stati Uniti.

La decisione di Meta non è casuale, ma si inserisce in una strategia più ampia volta a conquistare i creator e gli influencer che attualmente gravitano attorno a TikTok. Recentemente, l’azienda ha invitato alcuni creator a New York per testare Edits, una nuova applicazione di video editing che mira a competere con CapCut, il popolare strumento di ByteDance. Questo segnale è chiaro: Meta non solo vuole migliorare le sue piattaforme, ma anche attrarre un pubblico di utenti più ampio e diversificato.

Tra le novità che Instagram sta implementando, spicca l’estensione della durata massima dei Reels, passata da 90 secondi a tre minuti, un aggiornamento che avvicina ulteriormente la piattaforma alle funzionalità di TikTok. Inoltre, sono state introdotte modifiche all’interfaccia utente per rendere l’esperienza più familiare agli utenti abituati alla piattaforma cinese. Questi cambiamenti non solo migliorano l’usabilità, ma offrono anche nuove opportunità creative per i creator.

Il lancio dell’app per iPad rappresenta un’opportunità unica per Meta. I creator avranno accesso a uno spazio di lavoro più ampio e versatile, ideale per la creazione di contenuti complessi e di alta qualità. Allo stesso tempo, Meta potrà ampliare il proprio pubblico, attirando nuovi segmenti di utenza e consolidando la propria posizione di leader nel settore social. Questa mossa potrebbe anche favorire l’integrazione di strumenti avanzati di video editing direttamente nell’app, rendendo Instagram un hub completo per la creazione e la condivisione di contenuti.

Nonostante l’entusiasmo, rimangono alcune incognite. Meta non ha ancora comunicato una data precisa per il lancio dell’app ottimizzata per iPad, lasciando gli utenti in attesa. Tuttavia, l’impegno dimostrato dall’azienda nel migliorare l’esperienza utente e nel competere con TikTok suggerisce che il progetto potrebbe vedere la luce nel prossimo futuro. In un panorama digitale in continua evoluzione, questa iniziativa potrebbe rappresentare un punto di svolta per Instagram e per l’intero ecosistema social.