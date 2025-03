Apple iPad Pro con chip M4: grazia alla promo Amazon risparmi 120€

Ecco per te uno dei tablet più all’avanguardia sul mercato e che oggi può essere tuo ad un prezzo scontatissimo! Si tratta dell’Apple iPad Pro, al momento disponibile su Amazon a soli 1.099 euro con uno sconto del 10%.

Questo vuol dire che potrai risparmiare ben 120 euro sul prezzo di listino, compresa spedizione gratuita. In più, è possibile effettuare il pagamento anche in piccole e comode rate mensili con Cofidis al check-out. Non aspettare oltre, l’offertona è a tempo limitato!

Apple iPad Pro: specifiche tecniche e funzionalità

L’Apple iPad Pro è un tablet di ultima generazione, perfetto sia da utilizzare a lavoro che per l’intrattenimento quotidiano di tutta la famiglia.

Innanzituto la CPU nel chip M4 può arrivare fino a 10 core ed è un concentrato di potenza così da garantire performance eccellenti e super veloci in ogni campo. Non è da meno la sua estrema efficienza energetica che garantisce un giorno intero di autonomia anche se lo utilizzi in modo intensivo.

La modalità di utilizzo, tra l’altro, è ottimizzata grazie ad iPadOS che rende il tablet più efficiente, intuitivo e versatile: ad esempio potrai usare più app alla volta, scrivere a mano nei campi di testo con Apple Pencil, e ritoccare e condividere foto.

Inoltre questo dispositivo è dotato della modalità Stage Manager che semplifica il multitasking permettendoti di lavorare con più app sovrapposte, in finestre che puoi ridimensionare e anche spostare su uno schermo esterno. In più hai a disposizione già tante app indispensabili, come Safari, Messaggi e Keynote.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.