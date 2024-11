iPad di 10a generazione in maxi offerta per il Black Friday Amazon

iPad è il tablet definitivo di casa Apple e oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto del 20% sull’iPad di 10a generazione che viene venduto al prezzo finale d’acquisto di 329€.

iPad di 10a generazione in super offerta per il Black Friday

L’iPad è un dispositivo potente e versatile, dotato di un display Liquid Retina da 10,9″ che offre una qualità visiva straordinaria, grazie alla tecnologia True Tone che regola automaticamente la temperatura del colore per una visione più naturale e confortevole. Sotto la sua elegante superficie, il chip A14 Bionic con CPU a 6 core e GPU a 4 core garantisce prestazioni velocissime, ideali per il multitasking, il gioco e la produttività.

Per quanto riguarda la fotografia, l’iPad è equipaggiato con una fotocamera posteriore da 12MP con grandangolo, perfetta per catturare foto dettagliate e video di alta qualità. La fotocamera frontale orizzontale da 12MP con ultra grandangolo e Inquadratura automatica è pensata per ottimizzare le videochiamate, mantenendo sempre il soggetto al centro dell’inquadratura, anche quando si muove.

L’autenticazione sicura è garantita dal Touch ID, che consente di sbloccare il dispositivo e utilizzare Apple Pay in modo semplice e protetto. La connessione è rapida grazie al supporto per Wi-Fi 6, che offre una connessione veloce e stabile per navigare e restare in contatto con il mondo.

Infine, l’iPad dispone di un connettore USB-C che permette di caricare facilmente il dispositivo e collegare una vasta gamma di accessori. Con tutte queste caratteristiche, l’iPad rappresenta una soluzione perfetta per chi cerca potenza, eleganza e versatilità in un solo dispositivo.

