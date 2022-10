Inutile girarci troppo intorno: la decima generazione dell’iPad entry-level ha conquistato l’interesse dell’intero mondo tech, non solo della community Apple. I due nuovi Pro con M2, al contrario, sono stati accolti con con scarsissimo entusiasmo, anche perché sono (quasi) identici ai modelli con M1 e costano – almeno in Italia – davvero troppo.

Ma perché, nonostante qualche limite e compromesso, si parla così tanto del tablet che costa meno di 600 euro e sarà disponibile nei negozi (online e fisici) dal 26 ottobre? Beh, di motivi ce ne sono.

iPad 2022: ovvero come salvare l’ottobre di Apple

Tanto iPad Pro quanto Apple TV 4K sono una delusione, purtroppo è la verità. Per fortuna che a far sorridere gli utenti – e tanti potenziali acquirenti – c’è il nuovo iPad “liscio”, che con aggiornamenti mirati e assolutamente necessari si candida ad essere uno dei tablet più gettonati in assoluto, soprattutto tra 3-4 mesi, quando il prezzo di listino scenderà.

Non possiamo che partire dal design full-screen: Apple si è finalmente degnata di regalare al dispositivo un look moderno e al passo coi tempi. Via il pulsante fisico Home, questo iPad è praticamente un iPad Air, con cornici ridotte e simmetriche, Touch ID integrato nel pulsante di accensione/spegnimento e – cosa che non guasta – chasiss colorato.

Altro punto a favore è la fotocamera frontale posizionata sul lato lungo del tablet. Cari Tim Cook e soci, ci voleva così tanto? Gli iPad, nel 99% dei casi, vengono usati in modalità landscape e l’obiettivo andava posizionato sul lato orizzontale molto prima. Vale il detto “meglio tardi che mai”? Ma sì, dai, siamo buoni.

Fuochi d’artificio anche per celebrare la presenza dell’USB-C, che cozza con una scelta scellerata di Apple riguardante la Pencil (ne parleremo poi) ma che apre al presente e, soprattutto, al futuro. Questo è lo standard, la porta Lightning lasciamocela alle spalle.

Infine, un plauso per la Magic Keyboard Folio, che con il suo doppio design rende questo iPad il tablet più versatile dell’intero listino Apple. Sì, anche più dei Pro e degli Air. L’accessorio, articolato in due parti (di cui è una è un supporto in stile Surface) è infatti una esclusiva del device appena annunciato.