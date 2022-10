A sorpresa? Forse. Insieme alle ultime iterazioni di iPad Pro e iPad, Apple ha presentato la nuova generazione di Apple TV 4K: chip A15 Bionic, supporto al formato HDR10+ e fino a 128GB di archiviazione. Scopriamo insieme tutte le novità, i prezzi per il mercato italiano e le date da segnare sul calendario.

Apple TV 4K 2022, l’intrattenimento è di casa

Alimentata dal chip A15 Bionic che rende le prestazioni più scattanti e l’esperienza di gioco più fluida, la nuova Apple TV 4K offre infinite opzioni di intrattenimento sul grande schermo di casa. Grazie al supporto per il formato HDR10+ e al Dolby Vision, Apple TV 4K consente di guardare film e serie con la migliore qualità possibile su più TV. Grazie al sistema operativo tvOS e al telecomando Siri Remote, Apple TV 4K rende semplice per gli utenti scoprire e godersi i propri contenuti preferiti. Grazie alla perfetta integrazione con gli altri dispositivi e servizi Apple, trasforma il salotto in base alle esigenze dell’intera famiglia, e al tempo stesso funziona come hub intelligente per la domotica.

La nuova Apple TV 4K è disponibile in due configurazioni: Apple TV 4K (Wi-Fi), che offre 64 GB di spazio di archiviazione, e Apple TV 4K (Wi-Fi + Ethernet), che offre il supporto per Gigabit Ethernet per connessione in rete veloce e streaming, il protocollo di rete Thread mesh per collegare ancora più accessori smart home e il doppio dello spazio di archiviazione per app e giochi (128 GB). A partire da oggi, è possibile ordinare la nuova Apple TV 4K con telecomando Siri Remote, con disponibilità a partire da venerdì 4 novembre.

Per ogni utente Apple, Apple TV 4K è il modo migliore di guardare i propri contenuti preferiti sul grande schermo di casa, e ora è anche più potente che mai. Data la sua perfetta integrazione con gli altri dispositivi Apple, la facilità d’uso e la possibilità di accedere agli incredibili contenuti Apple, la nuova Apple TV 4K è un dispositivo unico nel suo genere e soddisfa le esigenze di ogni persona della famiglia.

Esperienza di livello cinematografico

La nuova generazione di Apple TV 4K è un concentrato di intrattenimento che porta le migliori tecnologie audio e video sul grande schermo di casa. Il cuore della nuova Apple TV 4K è il chip A15 Bionic, che la rende ancora più potente ed efficiente nei consumi. Le prestazioni della CPU sono il 50% più veloci rispetto alla generazione precedente, di conseguenza risponde istantaneamente ai comandi, la navigazione è più rapida e le animazioni dell’interfaccia sono più scattanti. Le prestazioni della GPU sono ora fino al 30% più veloci rispetto alla generazione precedente, per un gameplay ancora più fluido.

Apple TV 4K supporta ora HDR10+, oltre a Dolby Vision, espandendo la qualità visiva su più TV, in grado di riprodurre i dettagli sorprendenti e i colori vivaci esattamente come pensati da chi li ha creati. Gli utenti possono godersi un’esperienza home theater grazie all’audio surround Dolby Atmos, Dolby Digital 7.1 o Dolby Digital 5.1 che regala un’esperienza davvero immersiva.

Insieme al telecomando Siri Remote l’utente ha a disposizione il clickpad sensibile al tocco per spostarsi nell’intuitiva ed elegante interfaccia di Apple TV in modo veloce, fluido e preciso. Sull’app Apple TV i clienti possono accedere ai film e alle serie TV su Apple TV+ premiate dalla critica, così come noleggiare o acquistare serie e film da un catalogo di oltre 100.000 titoli e abbonarsi a canali premium dei più diffusi servizi di streaming.

tvOS: novità in arrivo

In autunno, insieme a tvOS 16 arriveranno nuove funzioni su Apple TV, tra cui aggiornamenti a Siri che semplificheranno il modo di controllare l’app e di interagire con i risultati usando la voce. Siri su Apple TV è stata completamente riprogettata e sarà in grado di riconoscere la voce di ciascun utente, in modo che possa accedere facilmente a film, spettacoli, musica, giochi e app e riprendere da dove si era interrotto. Se l’utente usa il telecomando Siri Remote per chiedere “Cosa posso guardare?”, riceverà consigli personalizzati.

Prezzi e disponibilità per l’Italia

La nuova generazione di Apple TV 4K è preordinabile da oggi e sarà acquistabile con disponibilità immediata dal 4 novembre. Le configurazioni con relativi prezzi sono le seguenti: