Come ampiamente previsto, Apple ha svelato – tramite comunicato stampa – la nuova generazione di iPad Pro (articolata in due versioni, da 11″ e 12,9″ rispettivamente). Dal punto di vista puramente estetico le novità non sono eclatanti, discorso diverso invece per le feature: esperienza migliorata per Apple Pencil, registrazione video ProRes, Wi-Fi 6E e – soprattutto – i superpoteri del chip M2, lo stesso processore degli ultimi MacBook Air e Pro.

iPad Pro 2022 con M2, il tablet che ridefinisce ciò che è possibile fare con iPad

Il nuovo iPad Pro offre un’esperienza ‘hover’ di livello superiore per Apple Pencil e una connettività wireless ultraveloce. In più, ha il display per dispositivi mobili più avanzato al mondo, fotocamere pro, Face ID, Thunderbolt e un sistema audio a quattro altoparlanti. Le nuove funzioni di iPadOS 16, tra cui Stage Manager, supporto per monitor esterni, app di livello desktop e modalità Riferimento danno una marcia in più ai flussi di lavoro professionali su iPad.

Grazie al suo hardware avanzato e a iPadOS 16, iPad Pro mette a disposizione dell’utente un incredibile ecosistema di potenti app professionali che nessun altro dispositivo di questo genere è in grado di offrire. Il nuovo iPad Pro può essere ordinato da oggi e sarà disponibile negli store da mercoledì 26 ottobre.

La potenza del chip M2

Il chip M2 porta su iPad Pro prestazioni e capacità ancora più straordinarie con un’efficienza energetica all’avanguardia nel settore, un’architettura di memoria unificata e tecnologie su misura.

Il processore ha una CPU 8-core fino al 15% più veloce rispetto a quella del chip M1 e introduce miglioramenti sia nei performance core che negli efficiency core. Inoltre, la GPU 10-core offre prestazioni grafiche fino al 35% più scattanti, per soddisfare anche l’utente più esigente. Insieme a CPU e GPU, il Neural Engine 16-core può elaborare 15.800 miliardi di operazioni al secondo, oltre il 40% in più rispetto a M1, rendendo iPad Pro ancora più potente quando impegnato in operazioni di machine learning. Il chip M2 offre inoltre 100 GBps di banda di memoria unificata, il 50% in più rispetto al chip M1, e supporta fino a 16GB di veloce memoria unificata, per lavorare in modo ancora più fluido con più app alla volta e con file pesanti.

Le prestazioni del chip M2 mettono il turbo anche ai flussi di lavoro più impegnativi, come l’editing di pesanti librerie di foto, la manipolazione di oggetti 3D complessi, ecografie e indagini mediche approfondite o giochi impegnativi dal punto di vista della grafica. La potenza del chip M2 dà una marcia in più anche al nuovo motore multimediale e al processore ISP, che insieme alle fotocamere avanzate consentono per la prima volta di registrare video ProRes e di effettuare la transcodifica dei file ProRes fino a 3 volte più velocemente. Questo significa che chi crea contenuti può registrare, modificare e pubblicare video di qualità cinematografica ovunque, usando un unico dispositivo.

Apple Pencil

Resa possibile dal nuovo iPad Pro e iPadOS 16, la funzione ‘hover’ di Apple Pencil (seconda generazione) permette agli utenti di avere una modalità d’interazione con lo schermo completamente nuova. Ora Apple Pencil viene rilevata già quando si trova a 12 mm dal display, permettendo di vedere un’anteprima del tratto prima ancora che venga tracciato. Questo permette all’utente di fare sketch o illustrazioni con una precisione ancora maggiore e rende qualsiasi cosa l’utente faccia con Apple Pencil ancora più semplice e intuitiva.

Wi-Fi 6E e 5G

Il nuovo iPad Pro offre le connessioni Wi-Fi più veloci grazie al supporto dello standard Wi-Fi 6E, permettendo agli utenti che hanno bisogno di connessioni veloci di gestire anche i flussi di lavoro più impegnativi da qualsiasi luogo. I download possono raggiungere la velocità di 2,4 Gbps, il doppio rispetto alla generazione precedente. I modelli Wi-Fi + Cellular con 5G (sub‑6GHz e mmWave4) ora supportano ancora più reti 5G in tutto il mondo, così l’utente può accedere ai file, comunicare con colleghe e colleghi e fare il backup dei dati in un attimo, ovunque si trovi.

Modalità Riferimento

iPad Pro 12,9″ con Display Liquid Retina XDR è in grado di soddisfare i requisiti cromatici richiesti per attività di revisione e approvazione, color grading e compositing, per cui l’accuratezza dei colori e la fedeltà delle immagini sono fondamentali. Così chi usa iPad Pro per lavoro, per esempio chi si occupa di fotografia e videomaking, può modificare immagini e video HDR per renderli più realistici, e chi lavora sui set cinematografici può vedere in anteprima i contenuti con un profilo colore che rispecchia la ripresa finale.

iPad Pro 2022: i prezzi per l’Italia

iPad Pro con Display Liquid Retina da 11″:

128GB solo Wi-Fi: 1.069 euro

128GB Wi-Fi + Cellular: 1.269 euro

256GB solo Wi-Fi: 1.199 euro

256GB Wi-Fi + Cellular: 1.399 euro

512GB solo Wi-Fi: 1.449 euro

512GB Wi-Fi + Cellular: 1.649 euro

1TB solo Wi-Fi: 1.949 euro

1TB Wi-Fi + Cellular: 2.149 euro

2TB solo Wi-Fi: 2.449 euro

2TB Wi-Fi + Cellular: 2.649 euro

iPad Pro con Display Liquid Retina XDR da 12,9″: