iOS 17 introduce una nuova opzione per cambiare l'app di messaggistica con Siri

È passato un po’ di tempo da quando gli utenti iOS sono stati in grado di chiedere a Siri di inviare un messaggio a qualcuno. E sebbene questo comando utilizzi iMessage o SMS per impostazione predefinita, funziona anche se specifichi un’app di terze parti compatibile. Con iOS 17, Apple lo rende ancora più intuitivo con una nuova opzione che consente agli utenti di modificare quale app verrà utilizzata per inviare un messaggio tramite Siri.

iOS 17 ti permette di impostare un’altra app per l’invio di messaggi tramite Siri più facilmente

Con il rilascio di iOS 17 beta 2 agli sviluppatori mercoledì scorso, Apple ha introdotto una piccola ma importante modifica a Siri. Ora, quando chiedi all’assistente virtuale di Apple di inviare un messaggio a qualcuno, puoi facilmente scegliere quale app di messaggistica utilizzare prima di inviare il messaggio, anche se non l’hai specificato inizialmente quando hai fatto la richiesta a Siri.

In precedenza, fino a iOS 16, se dicevi semplicemente “Invia un messaggio”, Siri lo inviava tramite l’app Messaggi di Apple. Per inviare un messaggio con un’altra app, dovevi specificare il nome dell’app, ad esempio dicendo “Invia un messaggio tramite WhatsApp”. Tuttavia, con iOS 17, gli utenti vedranno un’opzione per cambiare l’app prima di inviare il messaggio.

Questa nuova funzionalità di iOS 17 funziona con qualsiasi app di messaggistica compatibile con Siri, inclusi popolari servizi come WhatsApp e Telegram. Oltre all’opzione per cambiare l’app, è stato reso più facile toccare per modificare il contatto e apportare modifiche al messaggio nell’interfaccia di Siri. Questi miglioramenti rendono l’interazione con Siri ancora più intuitiva e personalizzabile per gli utenti.

La decisione di Apple di consentire agli utenti di scegliere l’app di messaggistica preferita tramite Siri potrebbe essere vista come una mossa positiva dagli sviluppatori di terze parti. In passato, Apple è stata oggetto di indagini per presunte pratiche anticoncorrenziali, privilegiando i propri servizi rispetto a quelli di terze parti. L’inclusione di questa nuova opzione mostra un segnale di apertura e di equità nei confronti degli sviluppatori di app di messaggistica di terze parti, consentendo loro di offrire un’esperienza migliore ai propri utenti.

L’aggiunta di questa funzionalità in iOS 17 si allinea anche con la tendenza generale di Apple verso una maggiore personalizzazione e flessibilità per gli utenti. Consentire loro di scegliere quale app di messaggistica utilizzare tramite Siri riflette l’importanza che Apple attribuisce all’esperienza utente e alla capacità di adattarsi alle preferenze individuali.

È importante notare che iOS 17 è attualmente in fase di beta e disponibile solo per gli sviluppatori. Tuttavia, questa nuova funzionalità dovrebbe essere inclusa nella versione finale di iOS 17, che sarà rilasciata per tutti gli utenti a settembre. Gli utenti iOS possono quindi aspettarsi un’esperienza migliorata nell’invio di messaggi attraverso Siri, con la possibilità di scegliere l’app di messaggistica preferita in modo rapido e semplice.