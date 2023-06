iOS 17 introduce miglioramenti a Visual Look Up per identificare i simboli dell'auto

Con l’atteso lancio di iOS 17, Apple ha introdotto importanti miglioramenti alla funzione Visual Look Up, che consente agli utenti di identificare gli elementi presenti nelle foto scattate e di ottenere informazioni dettagliate su di essi. Come parte di iOS 17, questa funzionalità è stata espansa per riconoscere i simboli più comuni presenti sul cruscotto dell’auto.

La nuova versione di Visual Look Up è in grado di identificare icone e simboli che vanno dalle spie luminose a quei misteriosi segnali relativi a prese d’aria, sbrinamento e altro ancora. Questo significa che gli utenti di iOS 17 potranno ottenere maggiori informazioni sulle spie presenti nella propria auto direttamente attraverso questa funzione.

Sebbene Apple non abbia menzionato esplicitamente l’ampliamento di Visual Look Up per il riconoscimento dei simboli automobilistici nell’anteprima di iOS 17 sul proprio sito web, gli utenti hanno scoperto questa nuova caratteristica grazie alle segnalazioni su Reddit all’inizio di questo mese. Gli utenti che la hanno testato personalmente, hanno potuto constatare l’eccellente funzionamento di questa funzionalità. Visual Look Up è in grado di riconoscere anche più simboli e icone presenti nella stessa immagine, rendendo possibile l’identificazione anche in situazioni in cui il cruscotto dell’auto si illumina come un albero di Natale.

Una volta che Visual Look Up ha identificato i simboli presenti nell’immagine, iOS 17 fornisce comodi collegamenti rapidi per ottenere ulteriori informazioni su ciascun simbolo tramite Safari. All’interno dell’app Foto, viene fornito il nome dell’icona e una breve descrizione del suo significato.

La funzione dei simboli automobilistici di iOS 17 è in grado di riconoscere una vasta gamma di segnalazioni. Questo include le spie presenti sul cruscotto dell’auto, i simboli per il controllo del clima, le opzioni dei fari, lo sbrinamento e molto altro ancora. Per accedere a Visual Look Up, gli utenti devono aprire l’app Foto sul proprio iPhone e selezionare un’immagine. Se iOS 17 riconosce dei simboli presenti nell’immagine, comparirà un’icona speciale nella barra degli strumenti in basso. Nel caso dei simboli automobilistici, questa icona assumerà la forma di un volante. In alternativa, gli utenti possono toccare l’icona “i” se l’icona del volante non viene visualizzata automaticamente.

Attualmente, iOS 17 è in fase di beta testing per sviluppatori, seguita da una beta pubblica prevista per luglio. L’uscita ufficiale di iOS 17 è prevista per settembre, quando tutti gli utenti potranno beneficiare di queste nuove funzionalità, inclusa l’espansione di Visual Look Up per il riconoscimento dei simboli automobilistici.