iOS 17, come creare stickers personalizzati dalle tue foto

Con iOS 17, Apple ha portato l’app Messaggi a un livello superiore, rendendola ancora più versatile e coinvolgente. Un miglioramento importante è la possibilità di creare e inserire adesivi nei tuoi messaggi senza sforzo. Gli adesivi nell’app Messaggi comprendono una varietà di opzioni, comprese creazioni personalizzate dalle tue immagini e persino adesivi animati da Live Photos. In questa guida, ti spiegheremo come creare e utilizzare adesivi personalizzati per migliorare la tua esperienza di messaggistica.

Creare stickers personalizzati dalle tue foto su iPhone con iOS 17

L’app Foto è dotata di un ricco set di funzionalità e Apple l’ha ulteriormente migliorata aggiungendo la possibilità di generare adesivi dalle tue immagini. Ecco come farlo:

Avvia l’app Foto: inizia aprendo l’app Foto sul tuo iPhone. Seleziona l’Immagine: individua l’immagine del soggetto che desideri convertire in un adesivo e toccala per visualizzarla a schermo intero. Aggiungi Adesivo: ora, tieni premuto il soggetto nell’immagine finché attorno ad esso non viene visualizzato un bordo evidenziato, quindi rilascia il dito. Successivamente, seleziona l’opzione “Aggiungi adesivo”. Aggiungi Effetto (Opzionale): verrà visualizzato un menu contenente gli adesivi esistenti e il ritaglio della foto verrà aggiunto come adesivo. Puoi scegliere di applicare un effetto toccando “Aggiungi effetto” in questo punto o farlo in un secondo momento, se necessario.

Per trasformare i soggetti all’interno di Live Photos in adesivi animati, procedi con gli stessi passaggi che faresti per le foto normali. Una volta raggiunta la pagina “Aggiungi effetto”, assicurati di toccare l’opzione “OFF” nell’angolo in alto a sinistra in modo che diventi “LIVE”.

Utilizzare i tuoi adesivi personalizzati

Gli adesivi personalizzati hanno il vantaggio di essere utilizzabili in qualsiasi app di messaggistica, ma tieni presente che alcune app potrebbero visualizzarli solo come immagini di base, il che può influire sulla tua esperienza complessiva. Vale anche la pena notare che gli adesivi personalizzati non funzionano affatto con i messaggi SMS.

Ecco come inserire adesivi nelle tue chat:

Apri una chat: inizia aprendo una chat nella tua app di messaggistica preferita. Accedi alla tastiera Emoji: accedi alla tua tastiera e scegli la tastiera Emoji toccando l’icona dello smiley. Seleziona gli adesivi: sul lato sinistro troverai gli adesivi usati di frequente, insieme a un’icona per accedere a tutti gli adesivi salvati. Se non vedi gli adesivi utilizzati di frequente sulla sinistra, tocca l’icona dell’orologio in basso a sinistra. Inserisci l’adesivo: tocca l’adesivo di tua scelta e questo si integrerà facilmente nella chat. Successivamente, premi il pulsante “Invia” nell’app.

Modifica i tuoi adesivi personalizzati

Puoi apportare modifiche ai tuoi adesivi aprendo il menu Adesivi dalla tastiera e quindi premendo a lungo l’adesivo specifico che desideri modificare. Questo ti darà la possibilità di riorganizzare, eliminare o aggiungere effetti a quel particolare adesivo.

Migliora la tua esperienza di messaggistica con gli adesivi personalizzati

Seguendo i passaggi sopra descritti, puoi facilmente creare e utilizzare adesivi personalizzati nelle tue app di messaggistica preferite. Incorporare adesivi personalizzati nei tuoi messaggi di testo può aggiungere un tocco di creatività e personalizzazione alle tue conversazioni.

Sia che utilizzi adesivi creati dalle tue foto o adesivi live animati, possono aiutarti a esprimere emozioni, reazioni e sentimenti in un modo divertente e unico.

Con iOS 17 e l’app Messaggi di Apple, la tua esperienza di messaggistica diventa ancora più ricca e coinvolgente. Dai un tocco personale ai tuoi messaggi con adesivi personalizzati e rendi le tue conversazioni ancora più divertenti.