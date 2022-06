iOS 16: togliere i CAPTCHA dai siti Web

Non soltanto Stage Manager, eliminazione foto duplicate e annullamento invio messaggi. Con iOS 16 iPhone e iPad avranno un nuovo super potere: potranno eludere i fastidiosi CAPTCHA dai siti Web supportati. Ecco come funziona e come si attiva questa feature.

CAPTCHA e iOS 16

iOS 16 integrerà una sofisticata tecnologia di verifica dell’utente che consentirà di evitarsi il passaggio dei CAPTCHA. In pratica, sui siti supportati, Apple passerà un messaggio al server traducibile così:

“Hey da questa parte c’è un essere umano, ho già verificato io.”

Ciò permettere di accedere alle funzionalità di un determinato sito web o un’app, senza passar per un dedalo di clic e lettere. I CAPTCHA (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart) è un tipo di misura di sicurezza che serve a evitare gli abusi. Permette di stabilire se dall’altra parte c’è effettivamente un essere umano o un bot.

Per disattivare i CAPTCHA su iOS 16 è sufficiente fare così:

Apri Impostazioni → Apple ID → Password e Sicurezza Attiva la voce Verifica Automatica.

Quando Verifica Automatica è attiva, iPhone verifica autonomamente e privatamente il tuo dispositivo e Apple ID in background, eliminando così la necessità di compilare lo stramaledetto CAPTCHA. L’unica fregatura è che funziona solo sui siti che decidono di implementare la feature.