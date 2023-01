iOS 16, ancora troppi bug e problemi: e tu che bug riscontri?

A distanza di 4 mesi circa dal giorno del debutto ufficiale, iOS 16 è ancora affetto da una pletora di bug, problemi di gioventù e altre rogne. Per esempio, noi troviamo molto fastidioso che i suggerimenti di Siri talvolta non compaiono, costringendoci a digitare il nome dell’app da aprire ogni volta. Voi invece che noie sperimentate quotidianamente? Ecco i problemi più diffusi di iOS 16 ad oggi.

Apple ha rilasciato iOS 16 lo scorso settembre, e da allora ha reso disponibili diversi update tra cui, l’ultimo, iOS 16.2 che includeva la nuova app Freeform, nuove opzioni di visualizzazione always-on per iPhone 14 Pro, nuovi widget della schermata di blocco e così via. Peccato che questo update, portando in dote nuove feature, abbia anche lasciato in eredità bug e problemi di sistema.

Ecco i più diffusi segnalati dagli utenti su Reddit e sui forum di supporto Apple:

Lentezza generale

Ricerca Spotlight non funziona e/o non compaiono sempre i Suggerimenti di Siri

La batteria si scarica troppo rapidamente

Blocco dell’app Fotocamera

Problemi nel mettere a fuoco un soggetto nell’app Fotocamera

Bug vari nell’app Apple Music

Problemi con i dispositivi HomeKit

Glitch e problemi con Apple CarPlay

I suoi aptici della tastiera virtuale cambiano senza motivo

Lentezza tastiera durante le chat su WhatsApp

Crash improvvisi con le app

E la fregatura è che queste noie sembrano colpire indistintamente tutti gli utenti, sia chi ha dispositivi più recenti che chi è fermo a modelli più vecchiotti come iPhone 8. A questo punto ci aspettano due possibilità: Apple potrebbe rilasciare iOS 16.2.1 prima di iOS 16.3, il che le consentirebbe di agire con tempestività e risolvere per lo meno i bug più gravi. Oppure, dovremo attendere direttamente iOS 16.3 attualmente in fase di beta testing con gli sviluppatori e i membri della Beta Pubblica. In ogni caso, passerà ancora almeno qualche settimana.

