Interruttore intelligente Shelly Plus 1 ad un PREZZO REGALATO

Shelly Plus 1 è un interruttore intelligente senza fili (16A) pensato per automatizzare gli elettrodomestici e le apparecchiature elettriche in casa o altrove. Grazie alla sua versatilità, può controllare illuminazione, sistema di sicurezza, riscaldamento, porte del garage, prese di corrente e strisce LED, ovunque ti trovi, attraverso l’app Shelly Smart Control. La gestione della tua casa intelligente è quindi a portata di clic.

L’installazione di Shelly Plus 1 è semplice e veloce, grazie alle sue dimensioni compatte che permettono di inserirlo facilmente in un quadro elettrico o in un alloggiamento di un interruttore a parete. I contatti a potenziale zero permettono di controllare dispositivi elettrici indipendentemente dalla tensione di uscita, rendendo Shelly Plus 1 compatibile con una vasta gamma di apparecchi.

Con l’app Shelly Smart Control, è possibile creare orari e scene personalizzate per adattare l’automazione della tua casa ai tuoi bisogni. Ad esempio, puoi programmare lo spegnimento automatico delle luci a orari specifici, risparmiando energia in modo intelligente.

Shelly offre anche un eccellente servizio clienti, assistendo i clienti in tutte le fasi del loro percorso. Se cerchi una soluzione IoT per l’automazione della tua casa intelligente, Shelly Plus 1 ti consente di controllare facilmente i tuoi dispositivi da remoto e configurare scene personalizzate per ottimizzare ogni azione domestica.

Oggi, su Amazon, Shelly Plus 1 viene messo in promozione con uno sconto attivo del 36% ed un costo totale e finale d’acquisto di 15,99€.