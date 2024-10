Immergiti nei tuoi giochi preferiti con queste cuffie da gaming

Trust è un’azienda sempre molto attiva nella produzione di dispositivi e accessori da gaming e oggi, le sue cuffie con licenza ufficiale PlayStation vengono messe in offerta con sconto del 48% ed un prezzo totale e finale di 25,99€.

Offerta choc: cuffie da gaming Trust al 48% di sconto

Scopri le cuffie da gaming Trust, progettate per offrirti un’esperienza di gioco straordinaria. Queste cuffie vantano una licenza ufficiale per PS4, rendendole perfettamente compatibili anche con la PlayStation 5. Con un audio potente grazie ai driver da 50 mm, puoi goderti un suono nitido e avvolgente, essenziale per immergerti completamente nel tuo gioco preferito.

Le cuffie sono realizzate pensando al comfort dell’utente. I morbidi cuscinetti over-ear e il microfono pieghevole assicurano un utilizzo piacevole anche durante le sessioni di gioco più lunghe, permettendoti di restare concentrato senza fastidi.

Inoltre, la solidità ed eleganza delle cuffie sono evidenti nel design dell’archetto rinforzato, che non solo offre resistenza, ma si integra perfettamente con la tua PlayStation 4 e i suoi accessori.

Il sistema plug & play rende l’installazione un gioco da ragazzi: basta collegare le cuffie al controller wireless Dualshock 4 o Dualsense tramite il cavo a treccia in nylon da 1,2 m. Puoi facilmente regolare o disattivare il volume grazie al telecomando in linea, rendendo queste cuffie non solo funzionali, ma anche estremamente pratiche.

Su Amazon, oggi, le cuffie da gaming Trust vengono messe in offerta con sconto del 48% ed un prezzo totale e finale di 25,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.