Il nuovo MacBook Air avrà il supporto al multi-display?

Con l’attesissimo MacBook Air da 15 pollici di Apple che debutterà al WWDC il mese prossimo, i fan stanno speculando con impazienza sulle potenziali caratteristiche del MacBook Air con schermo più grande. Una domanda scottante nelle loro menti è se questo nuovo MacBook Air risolverà una limitazione che ha frustrato molti utenti: la possibilità di collegare più display esterni.

Attualmente, il MacBook Air da 13 pollici ha una limitazione nota quando si tratta di supporto multi-display. Sebbene l’attuale MacBook Air M2 supporti un display esterno con una risoluzione fino a 6K a 60Hz, esistono soluzioni alternative per abilitare il supporto multi-display. Tuttavia, queste soluzioni alternative potrebbero non essere affidabili quanto il supporto nativo di Apple.

È interessante notare che questa limitazione è in realtà una regressione rispetto al precedente MacBook Air basato su Intel rilasciato nel 2018, che supportava fino a due display esterni con risoluzione 4K.

MacBook Air con multi-display?

La domanda rimane: il MacBook Air da 15 pollici risolverà questa limitazione? La risposta potrebbe dipendere dal chip Apple Silicon che utilizza. I rapporti sono contrastanti, con alcune fonti che suggeriscono che sarà alimentato dallo stesso chip M2 dell’attuale generazione di MacBook Air. D’altra parte, 9to5Mac ha preso da una fonte affidabile che il MacBook Air da 15 pollici utilizzerà il chip M3. Tuttavia, rapporti più recenti hanno indicato che Apple è stata costretta ad abbandonare questo piano.

Se il MacBook Air da 15 pollici è alimentato dal chip M3, il supporto per due display esterni sarebbe idealmente in cima alla lista delle cose da fare di Apple. Tuttavia, non ci sono ancora informazioni concrete su questo argomento. Sembra inoltre sempre più probabile che il MacBook Pro da 15 pollici utilizzerà il chip M2, con Apple che non prevede di rilasciare Mac M3 fino alla fine di quest’anno.

Se il MacBook Air da 15 pollici è alimentato dal chip M2 ed è in grado di supportare due display esterni, potrebbe deludere gli attuali possessori di MacBook Air M2. Tuttavia, è improbabile che questa sia una decisione deliberata se esiste una vera limitazione tecnica che impedisce ad Apple di supportare due display esterni con il chip M2. Inoltre, c’è anche la possibilità che Apple limiterà indefinitamente il MacBook Air a supportare un solo display esterno, indipendentemente dal chip all’interno. Dopotutto, questo crea un motivo in più per gli utenti di optare per il MacBook Pro più costoso. Ci sono già domande su come il MacBook Air da 15 pollici possa cannibalizzare le vendite del MacBook Air da 16 pollici.

Sebbene non tutti utilizzino due display esterni con il proprio Mac, è una configurazione più comune di quanto si possa pensare. È particolarmente diffuso negli ambienti aziendali in cui i datori di lavoro spesso forniscono ai dipendenti due display. Mentre il nuovo MacBook Air di Apple fa il suo debutto, attendiamo con impazienza qualsiasi notizia sul fatto che affronterà questa potenziale limitazione e offrirà un supporto multi-display migliorato.