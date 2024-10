Il cinema in casa con questo mini proiettore al 54% di sconto

Avere un mini proiettore bluetooth vi permetterà di creare un piccolo cinema in casa propria e oggi, su Amazon, questo mini proiettore targato Elephas viene messo in maxi sconto del 54% per un costo finale d’acquisto di 59,99€.

Sconto lampo clamoroso: 54% sul mini proiettore

Questo mini proiettore si presenta con una straordinaria risoluzione di 1920x1080P in alta definizione. Grazie alla decodifica di diversi formati, tra cui HEVC, VP9, AVS2, AVC 4K@30fps, AV1, MPEG1, e MPEG2 1080p/60fps, ogni proiezione è caratterizzata da dettagli nitidi e colori vivaci, elevando la tua esperienza visiva a nuovi livelli.

La correzione trapezoidale automatica di ±45° elimina la necessità di regolazioni manuali, assicurando immagini perfettamente allineate, indipendentemente dall’angolo di proiezione. Goditi immagini straordinarie su uno schermo massimo di 200”, che trasforma ogni serata in un evento cinematografico o una sessione di gioco memorabile.

Il proiettore è dotato di Bluetooth 5.2 e di un altoparlante Hi-Fi integrato da 3 W, che garantisce un audio di alta qualità. Puoi anche collegare cuffie e altoparlanti esterni per un’esperienza audio surround a casa.

La funzionalità di proiezione ruotabile a 180° permette di trasformare qualsiasi superficie in una tela cinematografica, proiettando senza problemi su pareti, soffitti o anche sul pavimento. La connessione Wi-Fi 6 dual-band ti assicura una connettività stabile e veloce, compatibile con reti 2.4G e 5G, per uno streaming fluido su dispositivi iOS, Android, e Windows.

