Hard disk esterno da 500GB SCONTATISSIMO su Amazon (-45%)

Un hard disk esterno è un dispositivo di archiviazione portatile che consente di salvare, trasferire e fare il backup di dati e oggi, su Amazon, viene messo in sconto del 45% l’hdd Maxone per un prezzo finale d’acquisto di 27€.

Offertissima Amazon: hard disk esterno da 500GB ad un prezzo ridicolo

L’hard disk esterno da 500GB è una soluzione perfetta per chi cerca un dispositivo di archiviazione portatile e veloce. Il suo design ultra sottile e robusto in metallo offre una notevole resistenza e durabilità. Con uno spessore di soli 0,4 pollici, il modello è completamente realizzato in alluminio, garantendo resistenza ai graffi e mantenendo l’unità fresca e silenziosa durante l’uso.

Questo hard disk è compatibile con una vasta gamma di dispositivi. Supporta le console PS4 e Xbox One, ed è anche perfetto per l’uso su Microsoft Windows e Mac OS (versioni 10.6.5 e superiori). Si segnala che per il collegamento a un Mac è necessario un adattatore.

Con la tecnologia USB 3.0, l’hard disk esterno offre una velocità di trasferimento superveloce fino a 5 Gbit/s, che è molto più rapida rispetto alle unità USB 2.0, pur mantenendo la compatibilità con esse. Questo lo rende ideale per trasferire grandi quantità di dati in tempi rapidi, migliorando le prestazioni del PC e delle console di gioco.

L’unità è Plug and Play, il che significa che è pronta all’uso immediatamente, senza bisogno di alimentazione esterna o l’installazione di software aggiuntivo. Questo lo rende la scelta ideale come spazio di archiviazione aggiuntivo per computer e console, offrendo una soluzione pratica e conveniente per chi ha bisogno di ulteriore memoria.

