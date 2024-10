Friggitrice ad aria Xiaomi: piatti sani per tutta la famiglia (-51%)

La friggitrice ad aria Xiaomi è un elettrodomestico innovativo progettato per offrire una cottura sana e gustosa. Grazie alla circolazione dell’aria calda a 360 gradi, consente di preparare piatti a basso contenuto di grassi. L’elemento riscaldante in acciaio inossidabile raggiunge rapidamente la temperatura desiderata, mentre il sistema di circolazione mantiene l’umidità nei cibi, garantendo risultati deliziosi e salutari.

Con una grande capacità di 6 litri, questa friggitrice può contenere una notevole quantità di ingredienti, permettendo di cucinare pasti abbondanti per tutta la famiglia in un’unica infornata. Un design innovativo consente di regolare la capacità da 6 a 3 litri, utilizzando un inserto regolabile in altezza. Questo permette di ottimizzare la cottura, trattenendo l’umidità per ottenere risultati più croccanti.

Il controllo del calore NTC assicura una cottura precisa, ideale per scongelare e fermentare a basse temperature, oltre a cuocere a medio-alte temperature. Con un intervallo di temperatura che va da 40 a 200 °C, è perfetta per preparare una vasta gamma di piatti, dalle patatine fritte alle bistecche.

Il pannello di controllo interattivo offre sei modalità preimpostate e la possibilità di impostare manualmente temperatura e tempo. La funzione di avvio-pausa intelligente rende semplice controllare e aggiungere ingredienti durante la cottura. Infine, il rivestimento antiaderente facilita la pulizia, rendendo l’esperienza di cottura ancora più piacevole.

Su eBay, oggi, è presente uno sconto XXL del 51% sulla friggitrice ad aria Xiaomi che viene venduta a 63,99€.