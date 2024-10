Friggitrice ad aria Xiaomi al 51% di sconto su eBay: AFFARONE

Xiaomi è un’azienda molto rilevante e versatile nell’ambito della produzione di elettrodomestici e oggi, su eBay, la sua friggitrice ad aria viene scontata del 51% per un costo totale e finale d’acquisto di 63,99€.

Piatti sani e deliziosi: friggitrice ad aria Xiaomi al 51% di sconto

La friggitrice ad aria Xiaomi è una soluzione innovativa per chi desidera cucinare in modo salutare, con un basso contenuto di grassi. Grazie alla circolazione dell’aria calda a 360 gradi e all’elemento riscaldante in acciaio inossidabile, raggiunge rapidamente la temperatura ideale, assicurando una cottura uniforme e trattenendo l’umidità degli alimenti. Il risultato è cibo gustoso e povero di grassi.

Una delle caratteristiche distintive è la sua capacità di 6 litri, che permette di cucinare una grande quantità di cibo in un’unica infornata, ideale per famiglie numerose. Inoltre, il design regolabile consente di ridurre la capacità a 3 litri grazie a un inserto che si può posizionare a due altezze diverse, permettendo di personalizzare lo spazio di cottura in base alle esigenze.

La friggitrice è dotata di un sensore NTC per il controllo preciso della temperatura. Questo sistema la rende perfetta non solo per cotture a temperature elevate (80°C-200°C), come friggere o cuocere al forno, ma anche per funzioni a basse temperature (40°C-80°C), utili per scongelare o fermentare.

Il pannello di controllo intelligente offre sei modalità preimpostate e la possibilità di regolare manualmente tempo e temperatura. Inoltre, la funzione di promemoria di agitazione garantisce che il cibo venga cotto in modo uniforme. La funzione avvio-pausa automatica e il rivestimento antiaderente facilitano l’uso e la pulizia, rendendo la friggitrice Xiaomi un elettrodomestico pratico e sicuro.

