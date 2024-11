Friggitrice ad aria Philips in MAXI SCONTO: piatti sani e gustosi

Philips è un’azienda molto rilevante nell’ambito della produzione di elettrodomestici e oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto maxi del 33% sulla sua friggitrice ad aria per un costo finale e totale di 99,99€.

Cucina senza grassi: friggitrice ad aria Philips in super offerta

La friggitrice ad aria Philips Airfryer XL è la soluzione perfetta per una cucina sana e gustosa per tutta la famiglia. Con un recipiente da 6,2 litri e un cestello da 1,2 kg, questa friggitrice può cucinare fino a 5 porzioni in una sola volta, ideale per preparare pasti veloci e salutari per tutti. Grazie al display touch e ai 7 programmi di cottura preimpostati, la preparazione dei piatti diventa semplice e intuitiva.

Con la tecnologia Rapid Air e l’esclusivo design a “stella marina”, l’Airfryer XL garantisce una circolazione ottimale dell’aria calda, che permette di cucinare i cibi in modo uniforme, ottenendo piatti croccanti fuori e teneri dentro. Inoltre, grazie alla sua capacità di ridurre fino al 90% dei grassi, potrai gustare cibi fritti e non solo in modo più sano, senza rinunciare al gusto.

Non solo frigge: questa friggitrice ad aria cuoce al forno, arrostisce, griglia e riscalda con la stessa efficacia. E per facilitare la preparazione, puoi scaricare l’app HomeID, ricca di ricette sane e personalizzate, che ti guiderà passo dopo passo per cucinare piatti adatti ai tuoi gusti.

La pulizia è un gioco da ragazzi grazie ai componenti rimovibili, che possono essere facilmente lavati in lavastoviglie, garantendo comodità e praticità nell’uso quotidiano. Con la Philips Airfryer XL, mangiare sano e delizioso è facile e veloce!

