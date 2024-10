Festa delle Offerte Prime: Samsung Galaxy Watch6 in maxi sconto

Samsung riesce a garantire il top della qualità per ogni settore in cui opera e oggi, su Amazon, in occasione della Festa delle Offerte Prime viene messo in sconto del 43% il Galaxy Watch6 per un costo totale di 199€.

Samsung Galaxy Watch6 in maxi offerta

Il Samsung Galaxy Watch6 è l’alleato perfetto per chi desidera tenere sotto controllo il proprio benessere e migliorare la propria routine quotidiana. Grazie al Monitoraggio del sonno avanzato, puoi scoprire come dormi analizzando le diverse fasi del sonno: veglia, sonno leggero, sonno profondo e fase REM. Ricevi consigli personalizzati per ottimizzare il riposo e svegliarti più energico ogni mattina.

Un’altra funzione chiave è il monitoraggio della composizione corporea, che ti permette di misurare parametri come massa grassa, muscolare e acqua corporea grazie al sensore Samsung BioActive. Con Galaxy Watch6, puoi fissare obiettivi di fitness personalizzati e monitorare i tuoi progressi per raggiungere la forma fisica desiderata.

Il monitoraggio cardiaco ti aiuta a tenere sempre d’occhio la tua salute cardiaca. Il sensore PPG integrato rileva il battito cardiaco in tempo reale e ti avvisa in caso di ritmi anomali. Se il tuo battito è troppo alto o troppo basso, il Watch6 ti invierà una notifica per garantire che tu possa agire rapidamente.

Il design del Galaxy Watch6 è stato ottimizzato per un’esperienza utente ancora migliore. Con una cornice più sottile e un display più grande, puoi visualizzare e navigare più facilmente attraverso le tue app preferite. Inoltre, puoi rendere il tuo smartwatch davvero unico grazie ai quadranti personalizzati.

Su Amazon, oggi, per la Festa delle Offerte Prime il Samsung Galaxy Watch6 viene messo in super sconto del 43%, prezzo finale di 199€.

