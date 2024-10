Festa delle Offerte Prime 2024: prodotti Apple in super sconto

I dispositivi Apple, purtroppo, non sono soliti ad essere soggetti a sconti ed è per questo motivo che un’occasione come la Festa delle Offerte Prime di ottobre 2024 è assolutamente imperdibile per approfittare delle promozioni anche sui prodotti dell’azienda di Cupertino.

Diversi dispositivi Apple in sconto

Ecco la top 5 dei prodotti Apple in offerta in occasione della Festa delle Offerte Prime di ottobre 2024:

Apple Watch Series 9

Si tratta dello smartwatch più performante sulla piazza e con una serie di funzionalità e caratteristiche davvero uniche e che si presenta anche con un design elegante e sportivo. Su Amazon viene messo in offerta con uno sconto dell’8% e viene venduto a 375€.

Apple Watch SE (2ª gen.)

Continuiamo con un altro Apple Watch e in particolar con la versione SE di seconda generazione. Si tratta di un modello in versione “lite” dell’Apple Watch che, però, presenta comunque tutte le caratteristiche classiche dello smartwatch. Su Amazon viene scontato del 7% e viene venduto a 242€.

Apple Pencil

Apple Pencil è un dispositivo che meno di altri viene scontato ma si tratta di un device molto utile soprattutto in connubio con iPad. Su Amazon, oggi, in occasione della Festa delle Offerte Prime di ottobre 2024 viene messo in promozione con uno sconto del 17% e viene venduto a soli 99€.

Apple Magic Mouse

Entriamo nel panorama dei mouse con il Magic di casa Apple. Un mouse bluetooth estremamente elegante che si confà perfettamente con quella che è la struttura di una scrivania su cui si poggia un fantastico Mac desktop. Su Amazon lo sconto attivo è del 30% e il prezzo finale e totale è di 55€.

Apple Magic Keyboard

Chiudiamo questa piccola lista, dopo aver trattato un mouse, con una tastiera anch’essa bluetooth e perfetta per i Mac desktop. In occasione della Festa delle Offerte Prime viene messo in vendita con uno sconto del 10% e un prezzo finale di 104€.

Su Amazon, oggi, in occasione della Festa delle Offerte Prime di ottobre 2024 questa è la top 5 dei prodotti in sconto di casa Apple.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.