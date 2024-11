Fai scorta di Apple AirTag: oggi ne compri 4 in sconto su Amazon

Grazie agli AirTag non perderai mai i tuoi oggetti personali e oggi, su Amazon, è disponibile uno sconto del 36% su una confezione da 4 AirTag Apple che vengono venduti ad 82,89€.

AirTag è il modo più semplice per tenere traccia dei tuoi oggetti e ritrovarli quando li smarrisci. Funziona tramite l’app Dov’è, che già usi per localizzare i tuoi dispositivi Apple, amici e familiari, offrendoti una soluzione rapida ed efficiente per non perdere mai più le tue cose.

La configurazione di AirTag è estremamente semplice: basta un tap per collegarlo al tuo iPhone o iPad, e subito potrai monitorare i tuoi oggetti tramite l’app. Se hai smarrito qualcosa, puoi far suonare l’altoparlante integrato o chiedere aiuto a Siri per trovarlo facilmente.

Grazie alla tecnologia Ultra Wideband, AirTag offre la funzione “Posizione precisa” che ti guida al punto esatto in cui si trova il tuo oggetto, ma questa funzione è disponibile solo su iPhone 11 e modelli successivi. Inoltre, anche quando sei lontano, puoi localizzare il tuo AirTag grazie alla rete globale di centinaia di milioni di dispositivi Apple collegati alla rete Dov’è.

Se il tuo AirTag viene smarrito, puoi attivare la modalità Smarrito, che ti invierà una notifica quando il tuo oggetto viene rilevato da un altro dispositivo nella rete Dov’è. Per garantire la massima privacy, tutte le comunicazioni nella rete Dov’è sono anonime e criptate, proteggendo la tua sicurezza e quella dei tuoi oggetti. Con AirTag, ritrovare ciò che hai perso non è mai stato così facile e sicuro.

Oggi, su Amazon, è disponibile uno sconto del 36% su una confezione da 4 AirTag Apple che vengono venduti ad 82,89€

