Fai scorta di AirTag: oggi ne compri 4 al 39% di sconto su Amazon

Oggi, su Amazon, in occasione del giorno ufficiale del Black Friday 2024, è disponibile un maxi sconto su una confezione da 4 di AirTag di Apple del 39% che vengono vendute alla cifra finale d’acquisto di 79€.

AirTag Apple: ecco le caratteristiche di questo accessorio

L’AirTag Apple è la soluzione perfetta per non perdere mai più i tuoi oggetti preferiti. Grazie all’app Dov’è, che già usi per localizzare i tuoi dispositivi e le persone a te care, puoi tenere traccia di tutto ciò che è importante. AirTag si configura facilmente con un semplice tap e si collega immediatamente al tuo iPhone o iPad, permettendoti di iniziare a usarlo senza complicazioni.

Per ritrovare un oggetto smarrito, puoi far suonare l’altoparlante integrato di AirTag o chiedere direttamente a Siri di aiutarti. Se possiedi un iPhone 11 o successivi, la funzione “Posizione precisa” ti guida fino al punto esatto in cui si trova l’AirTag grazie alla tecnologia Ultra Wideband.

Anche se l’AirTag è lontano, puoi comunque localizzarlo grazie a centinaia di milioni di dispositivi Apple che fanno parte della rete Dov’è. Inoltre, attivando la modalità Smarrito, riceverai automaticamente una notifica ogni volta che il tuo AirTag viene rilevato da un dispositivo nella rete.

Tutte le comunicazioni nella rete Dov’è sono anonime e criptate, garantendo la massima privacy per gli utenti. Con AirTag, localizzare i tuoi oggetti non è mai stato così semplice, sicuro e affidabile, ovunque tu sia.

