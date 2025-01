Fai scorta di AirTag: ne prendi 4 a 105€ con la promozione Amazon

Con AirTag, puoi tenere sotto controllo e ritrovare facilmente i tuoi oggetti tramite l’app Dov’è, la stessa che già utilizzi per localizzare i tuoi dispositivi Apple e per tenere traccia dei tuoi amici o familiari. Il dispositivo si configura in un attimo: basta un tap per collegarlo al tuo iPhone o iPad.

Se hai smarrito qualcosa, puoi far suonare l’altoparlante integrato di AirTag o chiedere aiuto a Siri per ritrovarlo in un attimo. Grazie alla tecnologia Ultra Wideband, la funzione “Posizione precisa” ti guida fino al punto esatto in cui si trova l’AirTag, disponibile su dispositivi a partire da iPhone 11.

Anche quando il tuo AirTag è lontano, potrai comunque localizzarlo grazie alla rete Dov’è, che utilizza centinaia di milioni di dispositivi Apple già connessi in tutto il mondo.

Se desideri essere avvisato quando il tuo AirTag viene rilevato da un altro dispositivo, puoi attivare la modalità Smarrito, che ti invierà una notifica automatica. Tutti i dati relativi alla posizione sono protetti grazie a una comunicazione anonima e criptata all’interno della rete Dov’è, tutelando così la tua privacy. Con AirTag, non perderai mai più di vista i tuoi oggetti importanti.

