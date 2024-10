Eleganza e stile TOP al polso con l'orologio Casio al 52% di sconto

Casio è un brand molto noto nella produzione di orologi e oggi, il suo orologio Unisex viene messo in maxi sconto del 52% su Amazon per un prezzo totale e finale d’acquisto di soli 29€.

Farai un figurone con questo orologio al polso

Questo orologio Casio fa parte della celebre linea Casio Collection Vintage, un orologio digitale che combina lo stile retrò con funzionalità moderne. Questo modello si distingue per il suo design compatto e leggero, con dimensioni di 10 x 10 x 5 cm e un peso di soli 60 grammi, rendendolo confortevole da indossare ogni giorno.

Tra le sue principali caratteristiche, l’orologio dispone di un cronometro, illuminazione per una facile lettura anche in condizioni di scarsa luce, e una pratica funzione di allarme. Queste funzionalità aggiuntive rendono il Casio non solo un accessorio di stile, ma anche uno strumento utile per la vita quotidiana.

Il display è completamente digitale e l’orologio è alimentato da una batteria al litio inclusa nel prodotto, con una composizione a base di ossido di argento. Nonostante sia un orologio a batteria, offre una lunga durata, garantendo prestazioni efficienti nel tempo.

Supporta anche la connettività Bluetooth, un’aggiunta moderna che consente una maggiore interazione con altri dispositivi. La confezione include l’orologio e la batteria necessaria per il funzionamento. Se stai cercando un orologio che unisca il fascino del vintage con funzioni moderne questo prodotto è un’ottima scelta, perfetto per chi desidera un accessorio funzionale e dallo stile inconfondibile.

Su Amazon, oggi, l’orologio Casio viene messo in super sconto del 52% su Amazon per un prezzo totale e finale d’acquisto di soli 29€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.