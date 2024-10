Echo Spot 2024 in offerta: acquista "Alexa" entro il 15 ottobre (-37%)

Il nuovissimo Echo Spot del 2024 di casa Amazon è in questo momento presente, sullo stesso Amazon, in maxi offerta con uno sconto applicato e attivo del 37% ed un prezzo finale di 59,99€. L’offerta è valida fino al 15 ottobre!

Il nuovo Echo Spot, un’elegante sveglia intelligente dotata di Alexa e di un suono potente, perfetta per svegliarsi, rilassarsi e molto altro. Questa sveglia non è solo un semplice dispositivo per segnare il tempo; offre molteplici funzionalità che migliorano la tua routine quotidiana.

Con l’ora, le previsioni del meteo e i titoli delle canzoni sempre a colpo d’occhio, l’Echo Spot ti permette di controllare facilmente i dispositivi della tua Casa Intelligente. Inoltre, puoi personalizzare lo schermo scegliendo lo stile e il colore dell’orologio, rendendo il dispositivo unico per il tuo ambiente.

Grazie a un suono potente e dinamico, puoi goderti un audio ricco, con voci nitide e bassi profondi. Basta chiedere a Alexa di riprodurre musica, podcast e audiolibri dai tuoi servizi di streaming preferiti, come Amazon Music, Apple Music e Spotify. Puoi anche visualizzare il titolo del brano in riproduzione e controllare la musica toccando lo schermo.

Inizia la tua giornata in tranquillità impostando una routine con Alexa che ti sveglierà dolcemente con la musica e le luci soffuse. Inoltre, Echo Spot è progettato per tutelare la tua privacy, con un apposito pulsante per disattivare i microfoni. Infine, il dispositivo è realizzato con il 36% di materiali riciclati, evidenziando l’impegno per la sostenibilità.

Su Amazon, oggi, è disponibile uno sconto in formato maxi del 37% sul nuovissimo Echo Spot 2024 che viene venduto a 59,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.