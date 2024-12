Echo Pop: l'ultimo modello è scontato del 64% su Amazon (19,99€)

L’ultimo modello dell’Echo Pop, l’altoparlante con Alexa integrato, viene messo in maxi sconto del 64% oggi su Amazon e viene venduto alla cifra finale d’acquisto di 19,99€.

Maxi promo: Echo Pop di ultima generazione ad un prezzo bassissimo

Echo Pop è un altoparlante intelligente Bluetooth con Alexa, dalle dimensioni compatte, che offre un suono ricco e avvolgente, ideale per stanze da letto e spazi ridotti. Nonostante le sue dimensioni contenute, è abbastanza potente da non passare inosservato, rendendolo perfetto per ogni ambiente.

Con Alexa, puoi controllare la musica semplicemente con la voce, chiedendo di riprodurre canzoni, audiolibri e podcast dai tuoi servizi preferiti come Amazon Music, Apple Music, Spotify, Deezer e molti altri. Puoi anche collegare il tuo smartphone tramite Bluetooth per diffondere la musica in tutta la stanza.

Oltre a riprodurre la musica, Echo Pop ti permette di rendere ogni ambiente intelligente, controllando dispositivi compatibili come luci e prese tramite la voce o l’App Alexa. Puoi anche chiedere ad Alexa di impostare timer, controllare il meteo, leggere le notizie, fare chiamate e rispondere alle tue domande.

Personalizza la tua esperienza con le Skill di Alexa, che continuano a crescere per offrirti sempre nuove funzionalità. Echo Pop è progettato anche per tutelare la tua privacy, grazie al pulsante per disattivare i microfoni. Infine, Echo Pop è realizzato con attenzione alla sostenibilità: il tessuto proviene al 100% da filati riciclati post-consumo, e l’80% dell’alluminio utilizzato è riciclato, contribuendo a ridurre l’impatto ambientale.

