Lo scorso settembre, il produttore cinese di smartphone Realme ha lanciato un’iniziativa online annunciando di fatto la sua intenzione di copiare la Dynamic Island di iPhone 14 Pro e 14 Pro Max. Ebbene, a distanza di qualche mese, l’obiettivo è stato centrato e i primi scatti e video reali dell’isola dinamica in salsa Android sono stati diffusi in rete.

Il CEO di Realme, Madhav Sheth, ha condiviso su Twitter quella che chiama la “Mini Capsule”, una nuova feature del prossimo smartphone della serie C di Realme. Ad una prima occhiata, risulta molto, ma molto simile alla Dynamic Island. Ma funzionerà allo stesso modo?

In base a quanto visibile dall’immagine e da un video condiviso da @OnLeaks, la Mini Capsule sembra leggermente più ampia e, soprattutto, limitata nelle funzionalità. Dovrebbe infatti animarsi solo per mostrare lo stato di carica della batteria.

— Steve H.McFly (@OnLeaks) February 22, 2023