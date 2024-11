Cuffie da gaming HyperX al 63% di sconto per questo Black Friday

Utilizzare delle cuffie da gaming è molto utile per immergerti al meglio e al massimo nei tuoi videogiochi preferiti e oggi, su Amazon, per il Black Friday 2024 le cuffie HyperX vengono messe in sconto del 63% per un prezzo totale e finale di 43,99€.

Offertissima Amazon Black Friday: cuffie da gaming HyperX al 63% di sconto

Le cuffie da gaming HyperX Cloud III offrono un’esperienza audio straordinaria, progettate per soddisfare le esigenze dei gamer più esigenti. La connessione USB-C 2.0, accompagnata da un adattatore da USB-C a USB-A, garantisce una qualità audio superiore, con un’uscita cuffie AUX da 3,5 mm per una connessione versatile.

L’attivazione a vita di DTS Spatial Audio migliora ulteriormente l’esperienza di gioco, offrendo un audio immersivo con una localizzazione precisa del suono e un effetto Virtual 3D Sound che ti permette di percepire ogni suono come se fosse intorno a te. I comandi integrati sul padiglione delle cuffie consentono di regolare il volume o disattivare il microfono in modo rapido e pratico, senza interrompere il gioco.

La compatibilità universale con PC, PS4, PS5, Xbox, Nintendo Switch, Mac e dispositivi mobili permette di utilizzarle su qualsiasi piattaforma, rendendole perfette per ogni tipo di gioco. Il design delle HyperX Cloud III è pensato per offrire il massimo del comfort durante le lunghe sessioni di gioco.

L’archetto in metallo resistente e ricoperto di memory foam, insieme ai cuscinetti auricolari in similpelle morbida, assicurano una calzata comoda e una maggiore durabilità. Con queste cuffie, ogni dettaglio del suono diventa parte integrante della tua esperienza di gioco, garantendo prestazioni ottimali in ogni situazione.

Oggi, su Amazon, per il Black Friday 2024 le cuffie HyperX vengono messe in sconto del 63% per un prezzo totale e finale di 43,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.