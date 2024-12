Cuffie Bose di qualità TOP al 48% di sconto su Amazon: un regalo

Bose è un’azienda leader nella produzione di dispositivi audio e oggi, su Amazon, le sue cuffie bluetooth vengono messe in offerta con uno sconto mega del 48% per un costo totale e finale d’acquisto di 209,95€.

Le cuffie Bluetooth Bose QuietComfort offrono un’esperienza di ascolto senza pari, combinando una cancellazione del rumore avanzata con funzionalità passive, permettendoti di isolarti completamente dal mondo esterno e concentrarti sulla musica o sulle tue attività. Il comfort massimo è garantito dai morbidi cuscinetti auricolari che avvolgono delicatamente le orecchie e dall’archetto comodo e stabile, ideale per sessioni di ascolto prolungate.

Con 2 modalità di ascolto – Quiet Mode e Aware Mode – puoi scegliere tra la completa cancellazione del rumore o rimanere consapevole dell’ambiente circostante. La modalità Aware ti permette di ascoltare chiaramente ciò che accade intorno a te, ottimizzando il controllo del suono in ogni momento.

L’audio ad alta fedeltà e l’equalizzazione regolabile ti permettono di personalizzare l’esperienza sonora, per bassi profondi, medi equilibrati e alti cristallini, per un suono ricco e potente. La durata della batteria ti consente di ascoltare musica per fino a 24 ore con una sola ricarica, mentre una carica rapida di 15 minuti ti offre fino a 2 ore e mezza di musica extra.

Se la batteria si scarica, puoi sempre utilizzare il cavo audio incluso con microfono per continuare a usare le cuffie. Con l’opzione di connessione multipoint, puoi passare facilmente da un dispositivo all’altro senza interruzioni. Inoltre, l’app Bose ti offre gli ultimi aggiornamenti software e ottimizza il funzionamento delle tue cuffie.

