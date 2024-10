Cuffie bluetooth Sennheiser al 31% di sconto: FOLLIA AMAZON

Sennheiser è un’azienda con una grande tradizione nella produzione di dispositivi audio e oggi, su Amazon, le sue cuffie bluetooth vengono messe in offerta con uno sconto XL del 31%: costo finale d’acquisto di 124€.

Mega offerta del 31% di sconto sulle cuffie bluetooth Sennheiser

Scopri il piacere d’ascolto con queste cuffie Sennheiser, progettate per offrire un’esperienza musicale senza pari. Con un’impressionante durata della batteria di 50 ore, queste cuffie ergonomiche e pieghevoli garantiscono un comfort superiore, ideali per lunghe sessioni di ascolto senza interruzioni.

Immergiti nel suono con l’audio stereo HD, frutto di una precisa ingegneria acustica. Grazie all’equalizzatore a 5 bande integrato e alle modalità sonore personalizzabili, puoi personalizzare la tua esperienza d’ascolto per soddisfare ogni tua preferenza musicale, sia a casa che in viaggio.

Le cuffie sono dotate di cancellazione attiva del rumore (ANC) ibrida, permettendoti di godere della tua musica senza distrazioni, sia che tu sia al lavoro, in palestra o all’aperto. In alternativa, puoi attivare la Modalità trasparenza per rimanere consapevole dell’ambiente circostante, assicurando sicurezza e connessione con il mondo esterno.

La qualità della comunicazione è straordinaria, grazie alla tecnologia beamforming a 2 microfoni, che assicura una trasmissione vocale chiara e nitida durante le chiamate e i comandi vocali. Infine, il design elegante e raffinato delle cuffie Sennheiser ACCENTUM, con un archetto rivestito in silicone soft touch, non solo esalta il tuo stile, ma offre anche una vestibilità sicura e una struttura robusta.

Oggi, su Amazon, le cuffie bluetooth Sennheiser vengono messe in offerta con uno sconto XL del 31%: prezzo finale d’acquisto di 124€.

