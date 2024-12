Cuffie bluetooth Marshall: qualità audio al top al 53% di sconto

Le cuffie Bluetooth Marshall Major IV sono la scelta ideale per chi cerca una riproduzione wireless senza interruzioni e una qualità audio superiore. Con oltre 80 ore di autonomia, puoi ascoltare la tua musica preferita per giorni interi senza preoccuparti di ricaricarle. Il nuovo design ergonomico migliorato di Major IV è stato progettato per offrire il massimo del comfort: anche dopo ore di ascolto, la decima ora è comoda come la prima.

Queste cuffie sono state riproggettate per garantire un’esperienza ancora più confortevole e robusta, grazie ai nuovi cuscinetti auricolari, alle cerniere 3D, all’archetto dritto e al filo ad anello con ammortizzatori in gomma rinforzati.

Ogni elemento è stato pensato per offrire durabilità e un fit perfetto, permettendo un’immersione totale nella musica. La ricarica wireless è un altro grande vantaggio: ora puoi ricaricare facilmente le cuffie senza l’ingombro dei fili. È più semplice che mai rimanere sempre pronte all’uso.

La manopola di controllo multidirezionale ti permette di gestire facilmente la musica e le funzionalità del telefono, come rispondere alle chiamate o cambiare traccia, con un semplice tocco. Con le Marshall Major IV, ogni aspetto della tua esperienza musicale è migliorato, dall’autonomia al comfort, fino alla praticità.

Oggi, su Amazon, vengono messe in offerta con sconto del 53% le sue cuffie bluetooth che vengono vendute al prezzo finale d’acquisto di 69,90€.