Cuffie bluetooth di alta qualità con cancellazione del rumore (-32%)

Sennheiser è un’azienda leader nella produzione di dispositivi audio e oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto extra large del 32% sulle sue cuffie bluetooth con cancellazione del rumore attiva che vengono vendute a 156€.

Cuffie top: ecco un maxi sconto del 32%, tutte le caratteristiche

Le cuffie Bluetooth Sennheiser offrono un’esperienza audio di qualità superiore combinata con funzionalità avanzate, pensate per chi cerca comfort, prestazioni e praticità. Grazie alla tecnologia di ricarica rapida, potrai goderti fino a 5 ore di ascolto con soli 10 minuti di ricarica. L’autonomia complessiva arriva a 50 ore, rendendole la scelta ideale per gli appassionati di musica che vogliono sfruttare al massimo il proprio tempo.

L’audio stereo HD immersivo è garantito da un design acustico di precisione. Le cuffie sono dotate di un equalizzatore a 5 bande integrato e modalità audio personalizzabili, permettendo un’esperienza su misura per ogni tipo di ascoltatore. La presenza della ANC ibrida adattiva assicura un ascolto senza distrazioni, bloccando efficacemente i rumori esterni.

Il design è stato pensato per il massimo comfort: le cuffie sono leggere ed ergonomiche, con padiglioni morbidi e imbottiti e un archetto regolabile, ideali per lunghe sessioni di utilizzo senza affaticamento.

La gestione della musica e delle chiamate è semplice e intuitiva. Grazie al pannello touch integrato, puoi controllare facilmente le funzioni: tocca per mettere in pausa o riprodurre, scorri per regolare il volume e usa lo swipe per cambiare brano o rispondere/terminare le chiamate.

