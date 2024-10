Cucina senza olio con la friggitrice ad aria in SCONTO del 40%

Moulinex è un’azienda sempre molto attiva nella produzione di elettrodomestici e oggi, su Amazon, la sua friggitrice ad aria viene messa in mega sconto del 40% per un costo finale di 59,99€.

Friggi senza grassi: ecco la friggitrice ad aria Moulinex in promo!

La friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Compact è l’elettrodomestico ideale per preparare pasti sani e gustosi in un attimo. Grazie alla tecnologia di cottura con poco o nessun olio aggiunto, puoi goderti piatti deliziosi senza sensi di colpa. La sua capacità di 3 litri è perfetta per servire da 1 a 4 persone, il tutto racchiuso in un design compatto che ti permette di risparmiare spazio in cucina.

Un altro vantaggio dell’Easy Fry Compact è il ridotto consumo energetico: questa friggitrice consente di risparmiare fino al 70% di energia, garantendo risultati più rapidi del 39% rispetto ad altre cotture tradizionali. Utilizzare questo elettrodomestico è un gioco da ragazzi, grazie al touchscreen digitale intuitivo che rende la preparazione dei tuoi piatti preferiti ancora più semplice.

Inoltre, con i suoi 10 programmi di cottura automatici, puoi cucinare una vasta gamma di pietanze senza bisogno di supervisione. I programmi includono patatine fritte, pollo, carne, pesce, dolci, pizza, nuggets, verdure, gamberetti e bacon, garantendo risultati sempre impeccabili.

Infine, la facilità di pulizia è assicurata grazie ai componenti rimovibili, lavabili in lavastoviglie, per una maggiore comodità. Con la Moulinex Easy Fry Compact, preparare pasti sani e deliziosi diventa semplice e veloce, rendendo la cucina un piacere.

Su Amazon, oggi, la friggitrice ad aria Moulinex viene messa in super sconto del 40% per un costo finale di 59,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.